Apple podnosi ceny w Polsce za usługi Apple TV+, Apple Music oraz Apple One - ile przyjdzie nam teraz zapłacić?

Kilka ostatnich premier urządzeń od Apple wywołało sporo dyskusji wśród internautów w Polsce. W dużej mierze związane jest to ze sporym wzrostem cen za najnowszy sprzęt producenta. W przypadku iPhone'a 14 Pro Max zobaczyliśmy ceny przekraczające 10 tysięcy złotych, z kolei najnowsze iPady Pro z M2 potrafią dobić do powyżej 15 tysięcy złotych w wersjach z największym magazynem danych. Teraz przyszła również pora na podniesienie cen za wszystkie subskrypcje, oferowane przez Apple w Polsce.

Apple oficjalnie podnosi ceny za usługi abonamentowe w Polsce. Nowe ceny dotyczą subskrypcji Apple TV+, Apple Music oraz Apple One.

Wzrost cen dotyczy usług Apple TV+, Apple Music oraz Apple One. Ten ostatni nadal będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem, jako że oferuje dostęp jednocześnie do Apple TV+, Music, Apple Arcade oraz chmury iCloud. W tym przypadku cena wzrosła z 24,99 zł do 34,99 złotych jeśli mowa o użytkowniku indywidualnym. Mniej odczuwalna podwyżka Apple One pojawiła się w przypadku konta rodzinnego, gdzie kwota podniosła się z 39,99 zł do 44,99 zł.

Jeśli chodzi o usługę Apple TV+ (VOD z dostępem do oryginalnych filmów i seriali od Apple, nie jest to to samo co cyfrowy sklep Apple TV z filmami od innych wytwórni) to cena subskrypcji wzrosła z 24,99 złotych do 34,99 złotych miesięcznie lub 349 złotych rocznie (wcześniej było to 249 złotych). Ostatnia usługa to Apple Music, gdzie po podwyżce użytkownik konta indywidualnego zapłaci 21,99 złotych (zamiast 19,99 złotych). Pakiet rodzinny Apple Music wyceniono na 34,99 złotych miesięcznie (wcześniej 29,99 złotych). Pakiet studencki jako jedyny pozostał bez zmian - jego cena nadal wynosi 11,99 złotych miesięcznie. Nowe cenniki już obowiązują w naszym kraju.

Źródło: Apple