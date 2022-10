Apple iPad 10, iPad Pro 11 i iPad Pro 12,9 - poznaliśmy ceny oraz specyfikację najnowszych tabletów z procesorami A14 Bionic i M2

Ekran

IPS 10,9"

2360 x 1640 pikseli

500 nitów, obsługa Apple Pencil 1. generacji, 60 Hz

IPS 11"

2388 x 1668 pikseli

600 nitów, obsługa przestrzeni barw DCI-P3

Obsługa Apple Pencil 2. generacji

ProMotion (do 120 Hz)

IPS (Mini LED) 12,9"

2732 x 2048 pikseli

10000 diod mini LED: 2592 niezależnych stref wygaszania

SDR: do 600 nitów

HDR: do 1000 nitów

HDR szczytowo: do 1600 nitów

Obsługa przestrzeni barw DCI-P3, obsługa Apple Pencil 2. generacji, ProMotion (do 120 Hz)