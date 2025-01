Apple dostarczyło na rynek w Q2 2024 dużo więcej komputerów niż przed rokiem, ale liderem pozostaje Lenovo

Dostawy i sprzedaż PC-tów od pewnego czasu ponownie rosną. Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli zatem do czynienia z trwalszym trendem. O ile nie wystąpią jakieś nieoczekiwane wydarzenia ścieżka wzrostów będzie kontynuowana. W sieci opublikowano dane, którzy producenci najbardziej korzystają na odradzającym się popycie. Na szczególną uwagę zasługuje firma Apple, która w drugim kwartale 2024 roku pochwaliła się bardzo wysokim poziomem dostaw.

Dostawy PC-tów w drugim kwartale 2024 roku delikatnie wzrosły. Liderem pozostaje firma Lenovo, która dostarczyła na rynek 14,7 mln komputerów. To jednak Apple odnotowało największy wzrost.

O końcu kryzysowego okresu w branży nowych technologii informowaliśmy już w przeszłości. Najnowsze dane firmy badawczej IDC, dotyczące poziomu dostaw komputerów PC, po raz kolejny zdają się potwierdzać ten trend. Drugi kwartał bieżącego roku to w większości wciąż powolny wzrost, ale mający prawdopodobnie stabilne podstawy. Globalne dostawy komputerów wyniosły 63,1 mln sztuk, co było wynikiem lepszym o 3% względem analogicznego okresu zeszłego roku. Liderem rynku pozostaje Lenovo, które w Q2 2024 dostarczyło 14,7 mln komputerów. Mowa tutaj o wzroście o 3,7% w porównaniu do drugiego kwartału 2023 roku. Drugie miejsce z wynikiem 13,7 mln sztuk zajęło HP (wzrost o 1,8%), a trzecie Dell z rezultatem 10,1 mln komputerów (spadek o 2,4%).

Dostawy

w Q2 2024 Dostawy

w Q2 2023 Zmiana Udziały

w Q2 2024 Udziały

w Q2 2023 Lenovo 14,7 mln 14,2 mln 3,7% 22,7% 22,5% HP 13,7 mln 13,4 mln 1,8% 21,1% 21,3% Dell 10,1 mln 10,3 mln -2,4% 15,5% 16,4% Apple 5,7 mln 4,7 mln 20,8% 8,8% 7,5% Acer 4,4 mln 3,9 mln 13,7% 6,8% 6,2% Inne 16,3 mln 16,5 mln -1,1% 25,1% 26,1% Łącznie 64,9 mln 63,1 mln 3,0% 100,0% 100,0%

O wiele ciekawsze są jednak wzrosty, które były udziałem firm zajmujących czwarte i piąte miejsce, czyli Apple i Acer. Pierwsze z wymienionych przedsiębiorstw w drugim kwartale 2024 roku dostarczyło na rynek 5,7 mln komputerów, co oznacza wzrost aż o 20,8% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Sporo więcej PC-tów dostarczył też Acer. Dostawy wyniosły tutaj 4,4 mln sztuk, czyli były o 13,7% większe niż przed rokiem. Niewiele zmieniło się jednak w udziałach rynkowych poszczególnych firm. Nawet duży wzrost dostaw komputerów firm Apple i Acer nie zwiększył znacząco udziałów tych przedsiębiorstw. Także w tym przypadku pierwsze miejsce zajmuje Lenovo, do którego należy 22,7% rynku. Do lidera niewiele traci HP z udziałami 21,1%. Trzecie miejsce to oczywiście Dell, który wywalczył 15,5% rynku.

Źródło: IDC, Tom's Hardware