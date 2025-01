AOKZOE A2 - nowa, przenośna konsola do grania z AMD Ryzen 7 7840U oraz z pamięcią RAM LPDDR5X

W pierwszej połowie tego roku, firma AOKZOE zaprezentowała przenośną konsolę AOKZOE A1 Pro, która wykorzystywała m.in. procesory AMD Ryzen 7 7840U oraz pamięci RAM typu LPDDR5 6400 MHz. Premiera tego urządzenia nastąpiła jednak przed głośnymi debiutami takich konsol jak ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go i z tego powodu między innymi była ona oferowana w wysokiej cenie, startującej od 999 dolarów (cena sklepowa, natomiast kwota początkowo wynosiła 799 dolarów za pośrednictwem jednej z platform crowdfundingowych). Teraz, jeszcze przed końcem 2023 roku, firma AOKZOE ogłasza model konsoli z dopiskiem A2, która przede wszystkim wystartuje z niższego pułapu cenowego.

AOKZOE A2 to nowa przenośna konsola do grania, wykorzystująca procesory AMD Ryzen 7 7840U oraz szybkie pamięci RAM LPDDR5X 7500 MHz. W przeciwieństwie jednak do modelu AOKZOE A1 Pro, nowa wersja będzie oferowana w niższej, startowej cenie 699 dolarów. Będzie ona obowiązywała przez pierwsze 96 godzin od startu sprzedaży, zaplanowanej na 22 grudnia.

AOKZOE A2 będzie trochę mniejszą konsolą w porównaniu do AOKZOE A1 Pro. Znajdziemy tutaj chociażby 7" wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli zamiast 8" ekranu. Procesor pozostanie ten sam - to nadal wydajny AMD Ryzen 7 7840U wraz ze zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon 780M. Ulepszono natomiast kwestię pamięci RAM - zamiast LPDDR5 6400 MHz z AOKZOE A1 Pro, w nowszym A2 otrzymamy RAM LPDDR5X 7500 MHz o pojemności 32 lub 64 GB. Nie zabraknie również szybkiego magazynu danych w postaci nośnika SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (w standardowym rozmiarze M.2 2280) o pojemności od 512 GB do 4 TB.

AOKZOE A2 Procesor AMD Ryzen 7 7840U (8C/16T), Zen 4

3300-5100 MHz, TSMC N4 Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, 12 CU RDNA 3, do 2800 MHz Osobny układ graficzny - Pamięć RAM 32 GB RAM LPDDR5X 7500 MHz Magazyn danych 1x SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe: od 512 GB do 4 TB Ekran 7" 1920 x 1200 pikseli, 16:10 Porty 2x USB 4.0 typu C (40 Gbps)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x czytnik kart microSD 4.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 Akumulator 48,5 Wh / Ładowanie zasilaczem z mocą 65 W Wymiary 265 x 105 x 22 mm Waga 649 gramów System Microsoft Windows 11 Cena (pierwsze 96 godzin od startu sprzedaży) R7 7840U, 32 GB + 512 GB - 699 dolarów

R7 7840U, 32 GB + 1 TB - 759 dolarów

R7 7840U, 32 GB + 2 TB - 839 dolarów

R7 7840U, 64 GB + 4 TB - 1199 dolarów

Urządzenie otrzyma do dyspozycji również porty USB 4.0 typu C o pełnej przepustowości, jedno złącze USB 3.2 typu A Gen.1 oraz dodatkowo gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz czytnik kart pamięci microSD 4.0. Nie brakuje także szybkiej łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E. Wbudowany akumulator ma pojemność 48,5 Wh, a całość operuje na systemie Windows 11. Sprzedaż AOKZOE A2 ruszy, według zapowiedzi, 22 grudnia i przez pierwsze 96 godzin będzie oferowana w nieco niższych cenach (na platformie Indiegogo) - te zostały wyszczególnione w tabeli powyżej. Chociażby podstawowy wariant z 32 GB RAM i SSD 512 GB kosztuje o 100 dolarów mniej niż początkowa cena modelu AOKZOE A1 Pro, która to wynosiła 799 dolarów. Po 96 godzinach ceny zostaną podniesione, choć konkretne wartości nie zostały obecnie opublikowane.

Źródło: AOKZOE, VideoCardz