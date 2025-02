Ankieta EHA Reader Awards 2023 - Głosowanie czytelników PurePC na najlepsze firmy i produkty w branży komputerowej

Jak co roku chcemy zapytać czytelników PurePC, których producentów sprzętu darzycie największym zaufaniem i jakie macie najbliższe plany zakupowe. Pytamy zarówno o podzespoły komputerowe, laptopy, smartfony, jak i wiele różnych kategorii związanych z szeroko rozumianą elektroniką użytkową. Do udzielenia odpowiedzi nie jest jednak potrzebna żadna fachowa wiedza, ponieważ chcemy po prostu poznać zdanie zwykłych konsumentów. Pomóżcie nam to sprawdzić.

Ankieta EHA Reader Awards 2023 - Głosowanie czytelników na najlepsze firmy i produkty w branży komputerowej.

Nasza ankieta publikowana jest w ramach inicjatywy European Hardware Association (EHA), w skład którego oprócz PurePC (Polska) wchodzą największe i najpopularniejsze redakcje z całej Europy - KitGuru (Wielka Brytania), Hardwareluxx (Niemcy), Tweakers (Holandia), Hardware Upgrade (Włochy), Cowcotland (Francja), Geeknetic (Hiszpania), LAB501 (Rumunia) czy IO-Tech (kraje nordyckie). Tym samym poznajemy zarówno preferencje na rodzimym rynku, jak i w całej Europie. Razem docieramy do ponad 20 milionów czytelników, będących nabywcami technologii oraz sprzętu komputerowego, z których zdaniem muszą liczyć się producenci.

Ankieta EHA Reader Awards 2023 pozornie może wydawać się długa, składa się w końcu z kilkudziesięciu pytań. Wrażenie jest jednak mylne, a wypełnienie całości zajmuje około 5 minut. Większość pytań jest zamknięta z gotowymi odpowiedziami, natomiast w tych otwartych wystarczy wpisać ledwie słowo. Oczywiście jeśli nie czujecie się w jakiejś tematyce pewnie - nie ma sprawy. Po prostu przejdźcie dalej bez udzielania odpowiedzi. Wyniki EHA Reader Awards 2023 zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2023, podczas oficjalnej ceremonii zorganizowanej w Berlinie, która odbędzie się bezpośrednio po otwarciu targów IFA 2023.

UWAGA: Biorąc udział w głosowaniu możecie wygrać wysokiej klasy komputer PCSpecialist Cobalt Pro PC o wartości 2000 euro. Całość składa się przede wszystkim z procesora Intel Core i5-13600K, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i 32 GB pamięci RAM Corsair Dominator DDR4, jednak warte uwagi są również pozostałe komponenty. Wykorzystano także m.in. 2 TB pamięci na dane Solidigm NVMe SSD, obudowę Corsair 4000D AirFlow oraz zasilacz Corsair RMe Gold 850 W.