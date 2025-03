Ampere wprowadza na rynek 192-rdzeniowe procesory AmpereOne. Trwają prace nad jeszcze ambitniejszymi jednostkami

Na rynku procesorów komputerowych i serwerowych od lat liczą się głównie dwie firmy: Intel i AMD. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych podmiotów, które chciałyby wykroić część tortu dla siebie. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Ampere. Firma właśnie rozpoczęła dostawy procesorów o pokaźnej liczbie rdzeni. Jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do serwerów chmurowych. Na tym jednak plany omawianej spółki się nie kończą.

Firma Ampere wprowadziła na rynek 192-rdzeniowe procesory AmpereOne, których głównym przeznaczeniem są ogólne obliczenia chmurowe. W planach na przyszły rok są procesory 256-rdzeniowe.

Ampere Computing to amerykańska firma zajmująca się przede wszystkim projektowaniem chipów. Podmiot nie posiada własnych fabryk, zatem zleca produkcję swoim partnerom. Nie jest to rzadko spotykana sytuacja. Podobnie działa chociażby lider rynku kart graficznych - NVIDIA. Firma zaczęła właśnie dostawy swoich 192-rdzeniowych procesorów AmpereOne, które posiadają ośmiokanałowy kontroler pamięci DDR5. Nowy sprzęt bazuje na procesie technologicznym 5 nm. Jeszcze w tym roku zadebiutuje CPU z identyczną liczbą rdzeni, ale wspierający 12-kanałową pamięć DDR5. Plany Ampere zakładają dalszy rozwój. Trwają prace nad 256-rdzeniowym procesorem AmpereOne, którego bazą stanie się proces technologiczny TSMC N3. Jak przekonuje dyrektorka generalna spółki Renée James, będzie to jednostka, która zaoferuje 40% więcej wydajności niż jakikolwiek inny procesor dostępny na rynku. Jest to dosyć mgliste stwierdzenie, ale doskonale pokazuje aspiracje tego mniej znanego projektanta chipów.

W praktyce AmpereOne może spełnić oczekiwania klientów stawiających przede wszystkim na bardziej ogólne obliczenia chmurowe, ale nie należy oczekiwać dobrej wydajności przy zastosowaniach koncentrujących się na treningu i obsłudze sztucznej inteligencji. W tym ostatnim przypadku można liczyć na wydajność porównywalną z układem NVIDIA A10. Przy obsłudze AI niezmiennie najlepiej sprawdzają się akceleratory graficzne, które jeszcze długo nie będą miały konkurencji. Ampere zapowiedziało też nawiązanie współpracy z firmą Qualcomm w celu przygotowania platform, które zaoferują przyzwoitą wydajność także przy obsłudze dużych modeli językowych.

