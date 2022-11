Amerykańskie siły powietrzne zaprezentowały egzoszkielet o udźwigu, który robi piorunujące wrażenie

Słysząc słowo 'egzoszkielet', wielu z nas myśli o futurystycznych filmach czy grach pokroju Deus Ex, Metal Gear Solid czy nawet Death Stranding. Ale choć opracowane jak dotąd egzoszkielety mają przed sobą jeszcze długą drogę rozwoju i nie dorównują tym z rzeczonych gier, to i tak potrafią już całkiem sporo. Jak się bowiem okazuje, amerykańskie Air Force dysponuje już w pełni funkcjonalnym egzoszkietelem, dzięki któremu człowiek jest w stanie przenieść ciężar ok. 1600 kg!

Sierżant sił powietrznych USA, Sean Storms, zaprezentował możliwości nowego egzoszkieletu. Dzięki niemu byłby w stanie załadować (np. na samolot) ciężki osprzęt w pojedynkę, zamiast - jak dotąd - w pięć osób.

Według raportu ze strony DefenceNews, sierżant sił powietrznych USA nazwiskiem Sean Storms zaprezentował możliwości niesamowicie mocnego egzoszkieletu. Dzięki systemowi Forge, sierżant Storms może przenosić w pojedynkę paletę ważącą ok. 1600 kg. Bez egzoszkieletu przeniesieniem takiego ciężaru musi zająć się ok. 4 - 5 mężczyzn z Air Force. Jak obrazuje sytuację serwis eTeknix, jest to waga, którą można porównać do dorosłego samca żyrafy.

Pneumatyczne szelki systemu Forge mają być mocowane do nóg żołnierzy z Air Force, aby dodać im sił przy ładowaniu tysięcy kilogramów na samoloty transportowe, takie jak Boeing C-17

Egzoszkielety w bardziej rozwiniętych krajach nie są z pewnością niczym nowym, zwłaszcza jeśli chodzi o ich praktyczne zastosowanie. Na przykład japoński system opieki zdrowotnej używa ich już od kilku lat do bezpieczniejszego transportowania oraz opieki nad osobami starszymi. Jeśli jednak chodzi o resztę świata, to niestety minie jeszcze sporo czasu, zanim takie rozwiązanie stanie się naturalnym wsparciem, przynajmniej dla części pracowników fizycznych. W takim chociażby USA pierwszeństwo ma, jak zawsze, wojsko.

Źródło: Eteknix