Chiny i USA planują zasilanie księżycowych baz elektrowniami, które nie cieszą się zbytnim zaufaniem

Chiny oraz Stany Zjednoczone konkurują na wielu polach, w tym na polu podboju kosmosu. W czerwcu tego roku NASA oraz amerykański Departament Energii wytypował trzy firmy (w tym Lockheed Martin) do zaprojektowania koncepcji systemu zasilania, aby zapewnić na Księżycu energię jądrową. Kilka tygodni temu USA dodało, że wybrano już nawet miejsce do stworzenia takiej placówki (biegun południowy). Po tym ogłoszeniu, w temacie uaktywniły się także Chiny, wspominając o własnym, acz identycznym podejściu do zasilania Księżyca.

Elektrownie jądrowe to temat pokroju COVID-a czy konfliktu na Ukrainie. Mamy więc ich zagorzałych przeciwników, jak i zwolenników. Nie będziemy dziś jednak rozprawiać o atomie per se, a o planach zbudowania takich właśnie elektrowni na Księżycu.

O tym, że księżycowa baza Chin ma być zasilana energią jądrową donosi serwis South China Morning Post. Baza ta zostanie zbudowana w trakcie misji Chang'e 6, 7 oraz 8. "Obecnie rozwijamy nowy system, który wykorzysta energię jądrową, aby zaopatrywać stację księżycową długoterminowo, energią o dużej mocy" - powiedział Wu Weiran, główny projektant chińskiego programu eksploracji Księżyca podczas wywiadu dla państwowego nadawcy CCTV. "Mamy nadzieję, że nasi astronauci będą mogli udać się na Księżyc w ciągu 10 lat" - dodał.

Artystyczna wizja Międzynarodowej Stacji Badań Księżyca rozwijanej przez Chiny

Chiny od lat rzucają wyzwanie Stanom Zjednoczonym w dziedzinie eksploracji kosmosu. Kraj buduje m.in. własną stację kosmiczną i co jakiś czas wysyła sondy na Księżyc, w tym na jego tzw. niewidoczną stronę. Ostatecznie Azjaci chcą, aby zasilana jądrowo baza pojawiła się na naszym naturalnym satelicie do 2028 r. Na miejsce budowy swojej bazy, identycznie jak Amerykanie wybrali biegun południowy. Ostatecznie rozwinie się ona w międzynarodową stację naukowo-badawczą, a astronauci z Chin, Rosji i innych krajów partnerskich będą tam pracować.

Źródło: TechPowerUp