Powrót człowieka na Księżyc może się opóźnić. NASA boryka się z problemem, który znają wszyscy pracodawcy

Zmiany polityczno-gospodarczo-ideologiczne doprowadziły do tego, że obecnie mamy do czynienia z czymś, co można nazwać jako "rynek pracownika". Najlepsi fachowcy mogą przebierać w ofertach pracy, co niestety nie jest wymarzoną sytuacją dla pracodawców, dodatkowo benefity socjalne często sprawiają, że wiele osób nie kwapi się do pracy. Nie jest to jednak ani miejsce, ani czas na poruszanie tego typu spraw, choć fakt, że podobne problemy z obsadzeniem stanowisk ma także NASA, powinien zainteresować Czytelników naszego portalu, który od czasu do czasu traktuje przecież także o szeroko rozumianej technologii czy nauce.

Mnóstwo pracodawców na całym świecie ma obecnie spore trudności z obsadzaniem stanowisk – w tym także NASA. W agencji brakuje astronautów.

Nowy raport NASA ujawnił, że korpus astronautów jest obecnie tak "mizerny", jak jeszcze nigdy dotąd. No, prawie nigdy, bo dokładniej od lat 70-tych minionego wieku. W rzeczywistości agencja dysponuje na ten moment zaledwie 44 astronautami - co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do szczytowej liczby 150 astronautów w roku 2000. Tendencja ta budzi obawy m.in. o to, jak NASA zamierza obsadzić misje związane chociażby z powrotem na Księżyc w najbliższych latach. We wspomnianym raporcie stwierdzono, iż przewiduje się, że w latach 2022 i 2023, korpus astronautów spadnie poniżej docelowej, pożądanej liczby, w wyniku kolejnych odejść i dodatkowego zapotrzebowania agencji na zasoby ludzkie.

Kolejne zdania wspomnianego raportu nie pozostawiają złudzeń - aktualna sytuacja może sprawić, że misje takie jak Artemis (powrót na Księżyc) mogą ulec dalszym opóźnieniom. Jeśli nie daje Wam spokoju myśl o tym, dlaczego ktoś miałby odchodzić z NASA (wszak dla wielu osób praca w agencji jest szczytem marzeń), to spieszymy z wyjaśnieniami, że nie chodzi tylko o zatrudnianie się astronautów u konkurencji (SpaceX, Blue Origin itp.). Jak podkreśla NASA, w ostatnich latach bardzo wielu astronautów przeszło także na emeryturę. Zasilenie szeregów NASA nowymi pracownikami nie jest łatwe i trochę potrwa, jednak agencja zapewnia, że rozpoczęła już aktywne poszukiwania nowych kandydatów.

