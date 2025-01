AMD Ryzen AI 7 PRO 360 - nadchodzi procesor z dość nietypowym układem rdzeni. Właśnie zadebiutował w Geekbench

Na początku czerwca 2024 roku na targach Computex w Tajpej firma AMD zaprezentowała układy, które wchodzą w skład serii Ryzen AI 300. Okazuje się, że przedsiębiorstwo nie odsłoniło wszystkich kart, albowiem na rynku najprawdopodobniej ukaże się także seria Ryzen AI PRO 300, która również powinna należeć do rodziny APU Strix Point. Pierwsza jednostka z niezapowiedzianej linii właśnie zadebiutowała w benchmarku Geekbench. Jej układ rdzeni jest bardzo nietypowy.

Już w październiku 2024 roku powinniśmy doczekać się ujawnienia nowej serii układów AMD Ryzen AI PRO 300. W jej skład wejdą co najmniej dwie jednostki, a pierwsza prawdopodobnie pojawiła się właśnie w Geekbench.

Wspomniana już seria AMD Ryzen AI 300 zawiera w sobie dwa układy (AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365), które na rynku pojawią się jeszcze w lipcu 2024 roku. Natomiast według uznanego informatora, Hoanga Anh Phu, seria AMD Ryzen AI PRO 300 zadebiutuje w październiku 2024 roku, a w jej skład wejdą jednostki, takie jak AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 oraz Ryzen AI 7 PRO 360. Ta druga właśnie pojawiła się w benchmarku Geekbench, choć pod nieco inną nazwą — AMD Ryzen AI 7 PRO 160. Zapewne wiemy jednak, że AMD na ostatnią chwilę zmieniło nazewnictwo swoich układów, więc praktycznie pewne jest, że mowa tu o wariancie "360", a nie "160".

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 Architektura Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 (?) Rodzina APU Strix Point Rdzenie / wątki 12C/24T 10C/20T 8C/16T Konfiguracja CPU 4x Zen 5 (8 wątków)

8x Zen 5c (16 wątków) 4x Zen 5 (8 wątków)

6x Zen 5c (12 wątków) 3x Zen 5 (6 wątków)

5x Zen 5c (10 wątków) Taktowanie bazowe 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 4,25 GHz Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M AMD Radeon 870M Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 (1024 SP) 12 CU RDNA 3.5 (768 SP) 8 CU (?) Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz ? Moc NPU Do 50 TOPS Do 50 TOPS ? Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak ? Cache L2 12 MB 10 MB 8 MB Cache L3 24 MB 24 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR5, LPDDR5X DDR5, LPDDR5X DDR5 TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) ? Data premiery Lipiec 2024 Lipiec 2024 Październik 2024 (?)

Wyniki pokazują, że mamy do czynienia z całkiem wydajnym układem, który osiągnął 2514 pkt w teście ukazującym wydajność pojedynczego rdzenia i 11772 pkt w przypadku sprawdzania mocy wielu rdzeni naraz. Dużo ciekawiej wygląda jednak sama specyfikacja układu. Jest to 8-rdzeniowa jednostka, która najprawdopodobniej składa się z trzech rdzeni Zen 5 oraz pięciu Zen 5c. Może także skorzystać z układu graficznego AMD Radeon 870M. Maksymalne taktowanie rdzeni podczas testu wyniosło 4248 MHz, natomiast bazowe to dość typowe 2000 MHz. Oczywiście na oficjalne potwierdzenie wszystkich informacji musimy jeszcze poczekać.

Geekbench 6.3.0 (Single-Core) Geekbench 6.3.0 (Multi-Core) Apple M3 Max 3042 pkt 20750 pkt AMD Ryzen 7 7700X 2912 pkt 15723 pkt AMD Ryzen AI 9 HX 370 2544 pkt 14158 pkt Intel Core Ultra 9 185H 2246 pkt 12084 pkt AMD Ryzen AI 7 PRO 360 2514 pkt 11772 pkt AMD Ryzen 9 8945HS 2380 pkt 11775 pkt AMD Ryzen 9 7940HS 2367 pkt 11527 pkt Apple M3 Pro 2310 pkt 10787 pkt AMD Ryzen 7 7840U 2110 pkt 10365 pkt

Źródło: Geekbench, Guru3D