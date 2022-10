AMD Ryzen 5 7725HS - 8-rdzeniowy procesor Zen 2 dla laptopów pojawił się w bazie GeekBench

Kilka tygodni temu AMD ogłosiło plany związane z nowym nazewnictwem procesorów Ryzen dla notebooków. Wówczas informowaliśmy, że w ramach jednej dużej rodziny "Ryzen 7000" pojawi się kilka osobnych grup produktowych, które będą korzystać z różnych mikroarchitektur, począwszy od Zen 2 aż do Zen 4. Nowa nomenklatura nie została raczej entuzjastycznie przyjęta wśród naszych Czytelników i trudno się dziwić, biorąc pod uwagę jakie zamieszanie to wprowadzi wśród mniej zorientowanych klientów. Tymczasem w bazie programu GeekBench pojawił się nietypowy procesor AMD Ryzen 5 7725HS - jego nazewnictwo nie zostało ogłoszone w pierwotnym komunikacie.

W bazie programu GeekBench pojawił się procesor AMD Ryzen 5 7725HS, przygotowany z myślą o laptopach. Wygląda na to, że będzie to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ oparty na mikroarchitekturze Zen 2.

Na początku września AMD ogłosiło łącznie pięć grup produktowych, ukrytych pod parasolem o nazwie Ryzen 7000. Mowa o seriach Ryzen 7020 (APU Mendocino), Ryzen 7030 (układy Zen 3 - Barcelo-R), Ryzen 7035 (układy Zen 3+ Rembrandt-R), Ryzen 7040 (APU Phoenix z rdzeniami Zen 4) oraz Ryzen 7045 (Dragon Range, czyli desktopowe procesory Raphael przeniesione do laptopów). Wygląda jednak na to, że na rynku pojawi się jeszcze szósta kategoria - Ryzen 7025 z rdzeniami Zen 2. Wskazuje na to najnowszy wpis w bazie GeekBench, który ujawnia informacje na temat procesora AMD Ryzen 5 7725HS.

Nie będzie to z pewnością demon szybkości, wszak układ rozpoznawany jest jako część rodziny Renoir. Omawiane APU korzystało z rdzeni Zen 2 oraz układu graficznego Radeon Vega. Co ciekawe, układ Ryzen 5 7725HS wyposażono w 8 rdzeni z obsługą 16 wątków. To jeszcze bardziej namiesza w już i tak dość skomplikowanej nomenklaturze. Procesory AMD Ryzen 5 dla laptopów posiadają bowiem 6 rdzeni i 12 wątków i przy wydajniejszych seriach Zen 4 z pewnością tak pozostanie. Według wpisu w GeekBench, procesor posiada m.in. 8 MB pamięci cache L2 (toteż nie zajdą zmiany w tej materii względem APU Renoir) oraz 2-kanałowy kontroler DDR4 3200 MHz. "Nowy" procesor AMD Ryzen 5 7725HS zostanie zapewne ogłoszony na targach CES 2023.

