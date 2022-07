AMD Radeon RX 7000 - znamy już możliwą specyfikacją nadchodzących układów. Układ Navi 31 z szybszą pamięcią GDDR6

Pojawiły się nowe przecieki dotyczące kart graficznych AMD Radeon RX 7000. Jak wiemy, będą to układy oparte na architekturze RDNA 3, które będą bazować na rdzeniach Navi 31, 32 lub 33. Choć dotychczas sądziliśmy, że specyfikacja i nomenklatura jednostek będzie analogiczna do serii RX 6000, to jednak docierają do nas wieści, jakoby producent zdecydował się na kilka znaczących zmian. Wygląda na to, że najciekawiej sytuacja będzie przedstawiać się w segmencie high-end.

Seria czołowych modeli Radeon RX 79XX ma zostać wyposażona w pamięć GDDR6 20 Gbps. Ich premiera ma się odbyć w listopadzie tego roku.

Jak twierdzi leakster @greymon55, seria czołowych modeli oznaczonych jako RX 79XX ma zostać wyposażona w pamięć GDDR6 20 Gbps, a więc nieco szybszą niż zakładane wcześniej 18 Gbps. Użycie takich modułów skutkowałoby przepustowością na poziomie 960 GB/s, i to bez uwzględnienia pamięci podręcznej Infinity. Ponadto spekuluje się, że AMD w dalszej przyszłości planuje odświeżenie swojego flagowca, który miałby otrzymać już kości 24 Gbps. Pierwsze modele RDNA 3 oparte na Navi 31 mają zostać wydane w listopadzie.

AMD Navi 31 AMD Navi 32 AMD Navi 33 Budowa Multi-Chip-Module Multi-Chip-Module Monolityczna Litografia TSMC 5 nm + 6 nm TSMC 5 nm + 6 nm TSMC 6 nm Powierzchnia GPU ~630 mm² (GCD 370 mm²) ~440 mm² (GCD 260 mm²) ~400 mm² Konfiguracja chipletów 1x GCD + 6x MCD 1x GCD + 4x MCD - RDNA WGP 48 32 16 Jednostki obliczeniowe 96 64 32 Procesory strumieniowe 12288 8192 4096 Pamięć VRAM 24 GB GDDR6 384-bit 16 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 128-bit Infinity Cache 192 MB 128 MB 96 - 128 MB Prawdopodobna karta graficzna AMD Radeon RX 7975 XT (?) AMD Radeon RX 7800 XT (?) AMD Radeon RX 7600 XT Premiera Q4 2022 Q4 2022 / Q1 2023 Q4 2022 / Q1 2023

Do jeszcze ciekawszych informacji dotarł serwis Red Gaming Tech, który zaprezentował nam prawdopodobną, choć jeszcze niepewną listę wszystkich kart Radeon z serii RX 7000. Według poniższej grafiki czołowy model RDNA 3 to RX 7975 XT z 24 GB pamięci (384-bit), podczas gdy RX 7900 XT ma otrzymać 20 GB pamięci (320-bit). Co więcej, rzekomo topową jednostką bazującą na Navi 32 będzie Radeon RX 7800 XT z 16 GB pamięci (256-bit), a flagowy model z Navi 33 to Radeon RX 7600 XT z 8 GB pamięci (128-bit). Nie ma jednak co ukrywać, że specyfikacja najsłabszych kart graficznych wydaje się być na ten moment najmniej pewna - w końcu ich premiera jest jeszcze całkiem odległa. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Źródło: @greymon55, RedGamingTech, VideoCardz