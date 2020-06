AMD PRO565 - nadchodzi nowy chipset dla układów Ryzen PRO?

Oprócz zwykłych procesorów AMD Ryzen Czerwoni mają w swojej ofercie również układy dla klientów korporacyjnych. Mowa rzecz jasna o jednostkach z serii Ryzen PRO, które pod wieloma względami nie różnią się od mainstreamowych wersji, jednak zawierają wiele rozbudowanych funkcji bezpieczeństwa, które zwykłemu Kowalskiemu nie są do szczęścia potrzebne. Mimo to są one kompatybilne z klasycznymi płytami głównymi z popularnymi chipsetami, podczas gdy Intel dla swoich biznesowych klientów oferuje specjalny układ logiki Q470. Wszystko wskazuje na to, że AMD pójdzie śladem Niebieskich i wyda swój chipset do zadań specjalnych. Najnowsze przecieki zapowiadają premierę płyt PRO565.

Konkretnych informacji na temat AMD PRO565 brakuje. Spodziewamy się jednak, że będzie to nowa platforma biznesowa rywalizująca z Intel Q470. Powinna ona zapewnić kilka istotnych funkcji zarządzania istotnych z punktu widzenia klientów biznesowych.

Wzmianka o nowym chipsecie pojawiła się w najnowszych listach AMD CBS (wspólne ustawienia BIOS) płyt głównych ASRock, a odkryta została przez zaprawionego w takich sprawach @KOMACHI_ENSAKA. Niestety, konkretnych informacji na temat AMD PRO565 brakuje. Spodziewamy się jednak, że będzie to nowa platforma biznesowa rywalizująca z Intel Q470. Powinna ona zapewnić kilka funkcji zarządzania istotnych z punktu widzenia klientów biznesowych. Trzeba przyznać, że takiej oferty brakuje w portfolio Czerwonych, zwłaszcza, że przecież pojawiają się kolejne procesory Ryzen PRO z technologią GuardMI.

Nie wiemy, kiedy zadebiutuje nowy chipset AMD PRO565, ale spodziewamy się, że może się to stać już niebawem. Nie od dziś wiemy, że Czerwoni szykują się do kilku ciekawych premier, m.in. odświeżonych układów Matisse czy APU Ryzen 4000 (Renoir). Możliwe, że producent postanowi zaprezentować wszystkie nowości razem w jednym dniu i być może wśród nich znajdzie się również układ logiki dla klientów biznesowych. Pozostaje nam tylko czekać na dalsze informacje w tej sprawie.

Źródło: TechPowerUp, @KOMACHI_ENSAKA