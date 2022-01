AMD EPYC Genoa - pierwsze zdjęcia i informacje o specyfikacji 16-rdzeniowego, serwerowego procesora Zen 4

Podczas targów CES, firma AMD ujawniła pierwsze konkretne informacje na temat architektury Zen 4 w konsumenckich procesorach Ryzen. Nowa mikroarchitektura przyniesie nie tylko dalszy wzrost wydajności, ale także lepszą efektywność energetyczną oraz nową podstawkę AM5 z socketem LGA1718. Oczywiście to nie pierwszy raz, kiedy AMD coraz śmielej mówi o Zen 4. Już w zeszłym roku, podczas pokazu układów EPYC Milan-X, Lisa Su dała nam pierwszy wgląd w dwie serie produktowe, które będą oparte na nowej mikroarchitekturze. Mowa oczywiście o procesorach EPYC Genoa oraz EPYC Bergamo. W pierwszym wypadku otrzymamy do 96 rdzeni Zen 4, a w drugim - do 128 rdzeni Zen 4c (mniejsze, nieco mniej wydajne i bardziej energooszczędne w stosunku do Zen 4). Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia 16-rdzeniowego układu EPYC Genoa oraz wstępne informacje o specyfikacji.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia 16-rdzeniowego procesora AMD EPYC z rodziny Genoa. Poznaliśmy także wstępne informacje o jego specyfikacji.

Poniżej znajdują się zdjęcia, mające przedstawiać 16-rdzeniowy procesor AMD EPYC z rodziny Genoa. Sama obudowa procesora jest zdecydowanie większa w porównaniu do dotychczasowych układów jak EPYC Rome, Milan czy Milan-X. Liczba punktów styku (nowy układ będzie umieszczony w podstawce SP5) wzrosła o 2002 w porównaniu do obecnych, serwerowych procesorów EPYC (bazujących na sockecie SP3). Spód procesora podzielony został na cztery części, z czego każda posiada 1520 punktów styku. Dla porównania konsumenckie procesory Ryzen na podstawce AM4 posiadają 1331 pinów. Jedno ze zdjęć potwierdza, że 16-rdzeniowy układ EPYC posiada tylko 2 bloki CCD, z czego każdy oferuje 8 rdzeni.

Potwierdza to również informacja opublikowana przez firmę AMD, gdzie na prototypie układu EPYC Genoa widać łącznie 12 bloków CCD, oferujących do 96 rdzeni Zen 4. Według źródeł, na które powołuje się VideoCardz, fotografowana próbka układu EPYC Genoa oferuje taktowanie w trybie Turbo sięgające 3,7 GHz oraz TDP na poziomie 195 W. Najpewniej jednak do czasu właściwej premiery, taktowanie będzie jeszcze wyższe. Procesor obsługuje oczywiście pamięci DDR5 a także magistralę PCIe 5.0. Premiera układów EPYC Genoa odbędzie się w drugiej połowie 2022 roku i wszystko wskazuje na to, że termin debiutu zostanie dotrzymany.

