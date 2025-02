Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na sierpień 2024 r. Wśród premier Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie sierpień 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. komedia pt. Loteria! oraz film akcji Ostry zakręt.

Batman: Mroczny mściciel (Batman: Caped Crusader) - Sezon 1

Opis : "Batman: Mroczny Mściciel" to mocna seria animowana, w której śledzimy groźnego samozwańczego stróża prawa podczas pierwszego roku jego działań.

: "Batman: Mroczny Mściciel" to mocna seria animowana, w której śledzimy groźnego samozwańczego stróża prawa podczas pierwszego roku jego działań. Występują : Hamish Linklater, Mckenna Grace, Minnie Driver

: Hamish Linklater, Mckenna Grace, Minnie Driver Światowa data premiery : 1 sierpnia 2024 roku

: 1 sierpnia 2024 roku W Prime Video od : 1 sierpnia 2024 roku

: 1 sierpnia 2024 roku Tytuł oryginalny : Batman: Caped Crusader

: Batman: Caped Crusader Gatunek : Animacja, Akcja

: Animacja, Akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / jeszcze brak

5X Comedy - Sezon 2

Opis : Pięć niezależnych historii skupiających się wokół izolacji.

: Pięć niezależnych historii skupiających się wokół izolacji. Występują : Rafael Portugal, Martha Nowill, Thati Lopes

: Rafael Portugal, Martha Nowill, Thati Lopes Światowa data premiery : 26 marca 2021 roku

: 26 marca 2021 roku W Prime Video od : 1 sierpnia 2024 roku

: 1 sierpnia 2024 roku Tytuł oryginalny : 5X Comédia

: 5X Comédia Gatunek : Komedia

: Komedia Kraj produkcji : Brazylia

: Brazylia Ocena na portalu IMDb : 5,0/10 (208 ocen)

: 5,0/10 (208 ocen) Ocena na portalu Filmweb : 3,3/10 (3 oceny)

: 3,3/10 (3 oceny) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Ostry zakręt (One Fast Move)

Opis : Młody mężczyzna postanawia odszukać dawno niewidzianego ojca, który może mu pomóc spełnić marzenie o karierze motocyklisty.

: Młody mężczyzna postanawia odszukać dawno niewidzianego ojca, który może mu pomóc spełnić marzenie o karierze motocyklisty. Występują : K.J. Apa, Eric Dane, Maia Reficco

: K.J. Apa, Eric Dane, Maia Reficco Światowa data premiery : 8 sierpnia 2024 roku

: 8 sierpnia 2024 roku W Prime Video od : 8 sierpnia 2024 roku

: 8 sierpnia 2024 roku Tytuł oryginalny : One Fast Move

: One Fast Move Gatunek : Akcja

: Akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Nadie nos va a extrañar - Sezon 1

Opis : Grupa licealistów prowadzi nielegalny biznes. Co może pójść nie tak?

: Grupa licealistów prowadzi nielegalny biznes. Co może pójść nie tak? Występują : Daniela Luque, Humberto Busto, Gabriela Rivero

: Daniela Luque, Humberto Busto, Gabriela Rivero Światowa data premiery : 15 sierpnia 2024 roku

: 15 sierpnia 2024 roku W Prime Video od : 15 sierpnia 2024 roku

: 15 sierpnia 2024 roku Tytuł oryginalny : Nadie nos va a extrañar

: Nadie nos va a extrañar Gatunek : Dramat

: Dramat Kraj produkcji : Meksyk

: Meksyk Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Loteria! (Jackpot!)

Opis : Kalifornia zmaga się z problemami ekonomicznymi, ustanowiono więc Wielką Loterię. Jedynym haczykiem jest to, że aby legalnie odebrać nagrodę, trzeba zabić zwycięzcę przed zachodem słońca.

: Kalifornia zmaga się z problemami ekonomicznymi, ustanowiono więc Wielką Loterię. Jedynym haczykiem jest to, że aby legalnie odebrać nagrodę, trzeba zabić zwycięzcę przed zachodem słońca. Występują : John Cena, Awkwafina, Simu Liu

: John Cena, Awkwafina, Simu Liu Światowa data premiery : 15 sierpnia 2024 roku

: 15 sierpnia 2024 roku W Prime Video od : 15 sierpnia 2024 roku

: 15 sierpnia 2024 roku Tytuł oryginalny : Jackpot!

: Jackpot! Gatunek : Komedia, Akcja

: Komedia, Akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (The Lord of the Rings: The Rings of Power) - Sezon 2

Opis : Iskry latają. Płynie stopiony metal. Oto historia, która odsłoni przed wami nową legendę Śródziemia.

: Iskry latają. Płynie stopiony metal. Oto historia, która odsłoni przed wami nową legendę Śródziemia. Występują : Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers

: Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers Światowa data premiery : 1 września 2022 roku

: 1 września 2022 roku W Prime Video od : 29 sierpnia 2024 roku

: 29 sierpnia 2024 roku Tytuł oryginalny : The Lord of the Rings: The Rings of Power

: The Lord of the Rings: The Rings of Power Gatunek : Fantasy, Przygodowy

: Fantasy, Przygodowy Kraj produkcji : USA, Nowa Zelandia, Kanada

: USA, Nowa Zelandia, Kanada Ocena na portalu IMDb : 6,9/10 (361 tys. ocen)

: 6,9/10 (361 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 5,2/10 (30 628 ocen)

: 5,2/10 (30 628 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 83% / 38%

Źródło: Amazon Prime Video