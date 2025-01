Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na lipiec 2024 r. Wśród premier Ministerstwo Niebezpiecznych Drani i Space Cadet

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie lipiec 2024 r. na platformie streamingowej Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. miniserial pt. Sausage Party: Foodtopia oraz After 2.

After 2 (After We Collided)

Opis : Aby zapomnieć o Hardinie, Tessa rzuca się w wir pracy. Chłopak nie zamierza się jednak poddać.

: Aby zapomnieć o Hardinie, Tessa rzuca się w wir pracy. Chłopak nie zamierza się jednak poddać. Występują : Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse

: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse Światowa data premiery : 2 września 2020 roku

: 2 września 2020 roku Na Prime Video od : 3 lipca 2024 roku

: 3 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : After We Collided

: After We Collided Gatunek : Melodramat

: Melodramat Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 5,1/10 (39 tys. ocen)

: 5,1/10 (39 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 5,0/10 (12 560 ocen)

: 5,0/10 (12 560 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 12% / 93%

Space Cadet

Opis : Rex, imprezowiczka z Florydy, okazuje się jedyną nadzieją programu kosmicznego NASA po tym, jak przypadek sprawia, że trafia na szkolenie z innymi kandydatami. Choć inni mają lepsze życiorysy, nie dorównują jej inteligencją, sercem i odwagą.

: Rex, imprezowiczka z Florydy, okazuje się jedyną nadzieją programu kosmicznego NASA po tym, jak przypadek sprawia, że trafia na szkolenie z innymi kandydatami. Choć inni mają lepsze życiorysy, nie dorównują jej inteligencją, sercem i odwagą. Występują : Emma Roberts, Tom Hopper, Poppy Liu

: Emma Roberts, Tom Hopper, Poppy Liu Światowa data premiery : 4 lipca 2024 roku

: 4 lipca 2024 roku Na Prime Video od : 4 lipca 2024 roku

: 4 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : Space Cadet

: Space Cadet Gatunek : Komedia

: Komedia Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Sausage Party: Foodtopia - Miniserial

Opis : Frank, Brenda, Barry i Sammy próbują zbudować własne jedzeniowe społeczeństwo.

: Frank, Brenda, Barry i Sammy próbują zbudować własne jedzeniowe społeczeństwo. Występują : Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera

: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera Światowa data premiery : 10 lipca 2024 roku

: 10 lipca 2024 roku Na Prime Video od : 11 lipca 2024 roku

: 11 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : Sausage Party: Foodtopia

: Sausage Party: Foodtopia Gatunek : Komedia, Animacja dla dorosłych

: Komedia, Animacja dla dorosłych Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Mój przyjaciel szpieg (My Spy)

Opis : Twardy jak granit agent CIA, po wielkiej wtopie otrzymuje misję ostatniej szansy. Ta misja ma 9 lat, nazywa się Sophie i marzy o karierze szpiega.

: Twardy jak granit agent CIA, po wielkiej wtopie otrzymuje misję ostatniej szansy. Ta misja ma 9 lat, nazywa się Sophie i marzy o karierze szpiega. Występują : Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley

: Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley Światowa data premiery : 9 stycznia 2020 roku

: 9 stycznia 2020 roku Na Prime Video od : 18 lipca 2024 roku

: 18 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : My Spy

: My Spy Gatunek : Familijny, Komedia, Akcja

: Familijny, Komedia, Akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 6,3/10 (35 tys. ocen)

: 6,3/10 (35 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,3/10 (3 351 ocen)

: 6,3/10 (3 351 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 48% / 39%

Those About To Die - Sezon 1

Opis : Serial eksploruje nieopowiedzianą wcześniej stronę Rzymu: brudną robotę polegającą na zabawianiu mas przez gladiatorów i dawaniu tłumowi tego, czego pragnie najbardziej – krwi i sportu.

: Serial eksploruje nieopowiedzianą wcześniej stronę Rzymu: brudną robotę polegającą na zabawianiu mas przez gladiatorów i dawaniu tłumowi tego, czego pragnie najbardziej – krwi i sportu. Występują : Giulia Nunnari, Gonçalo Almeida, Victor von Schirach

: Giulia Nunnari, Gonçalo Almeida, Victor von Schirach Światowa data premiery : 18 lipca 2024 roku

: 18 lipca 2024 roku Na Prime Video od : 19 lipca 2024 roku

: 19 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : Those About To Die

: Those About To Die Gatunek : Dramat, Kostiumowy, Akcja

: Dramat, Kostiumowy, Akcja Kraj produkcji : USA, Włochy, Niemcy

: USA, Włochy, Niemcy Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Piękna katastrofa 2 (Beautiful Wedding)

Opis : Abby i Travis po szalonej nocy w Las Vegas odkrywają, że są małżeństwem. Razem z przyjaciółmi i rodziną wyruszają do Meksyku na miesiąc miodowy.

: Abby i Travis po szalonej nocy w Las Vegas odkrywają, że są małżeństwem. Razem z przyjaciółmi i rodziną wyruszają do Meksyku na miesiąc miodowy. Występują : Virginia Gardner, Dylan Sprouse, Libe Barer

: Virginia Gardner, Dylan Sprouse, Libe Barer Światowa data premiery : 24 stycznia 2024 roku

: 24 stycznia 2024 roku Na Prime Video od : 25 lipca 2024 roku

: 25 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : Beautiful Wedding

: Beautiful Wedding Gatunek : Dramat, Komedia, Romans

: Dramat, Komedia, Romans Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 4,0/10 (2 tys. ocen)

: 4,0/10 (2 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 4,0/10 (989 ocen)

: 4,0/10 (989 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 26%

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Opis : Brytyjskie wojsko rekrutuje małą grupę wysoko wykwalifikowanych żołnierzy do uderzenia przeciwko siłom niemieckim za liniami wroga podczas II wojny światowej.

: Brytyjskie wojsko rekrutuje małą grupę wysoko wykwalifikowanych żołnierzy do uderzenia przeciwko siłom niemieckim za liniami wroga podczas II wojny światowej. Występują : Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer

: Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer Światowa data premiery : 17 kwietnia 2024 roku

: 17 kwietnia 2024 roku Na Prime Video od : 25 lipca 2024 roku

: 25 lipca 2024 roku Tytuł oryginalny : The Ministry of Ungentlemanly Warfare

: The Ministry of Ungentlemanly Warfare Gatunek : Komedia, Wojenny

: Komedia, Wojenny Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania

: USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 6,9/10 (48 tys. ocen)

: 6,9/10 (48 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,2/10 (1 171 ocen)

: 6,2/10 (1 171 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 70% / 93%

Źródło: Amazon Prime Video