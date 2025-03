Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na czerwiec 2024 r. Wśród premier The Boys oraz Moja Lady Jane

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie czerwiec 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. thriller Dziewczyna z tatuażem, a także film akcji z gwiazdorską obsadą pt. Niezniszczalni 4.

Dziewczyna z tatuażem (The Girl with the Dragon Tattoo)

Opis : Ekranizacja powieści Stiega Larssona. Dziennikarz oskarżony o zniesławienie otrzymuje zlecenie zbadania zaginięcia przed 40 laty 16-letniej Harriet Vanger.

: Ekranizacja powieści Stiega Larssona. Dziennikarz oskarżony o zniesławienie otrzymuje zlecenie zbadania zaginięcia przed 40 laty 16-letniej Harriet Vanger. Występują : Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer Światowa data premiery : 12 grudnia 2011 roku

: 12 grudnia 2011 roku Na Prime Video od : 1 czerwca 2024 roku

: 1 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : The Girl with the Dragon Tattoo

: The Girl with the Dragon Tattoo Gatunek : Kryminał, Thriller

: Kryminał, Thriller Kraj produkcji : USA, Szwecja, Norwegia

: USA, Szwecja, Norwegia Ocena na portalu IMDb : 7,8/10 (496 tys. ocen)

: 7,8/10 (496 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 7,7/10 (325 241 ocen)

: 7,7/10 (325 241 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 86% / 86%

Niezniszczalni 4 (Expend4bles)

Opis : W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

: W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA. Występują : Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox

: Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox Światowa data premiery : 15 września 2023 roku

: 15 września 2023 roku Na Prime Video od : 1 czerwca 2024 roku

: 1 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : Expend4bles

: Expend4bles Gatunek : Akcja

: Akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 4,8/10 (41 tys. ocen)

: 4,8/10 (41 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 4,6/10 (5 609 ocen)

: 4,6/10 (5 609 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 14% / 70%

Tomb Raider

Opis : Lara Croft wyrusza na swoją pierwszą ekspedycję, aby odnaleźć zaginionego ojca na niezbadanej wyspie u wybrzeży Japonii.

: Lara Croft wyrusza na swoją pierwszą ekspedycję, aby odnaleźć zaginionego ojca na niezbadanej wyspie u wybrzeży Japonii. Występują : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins Światowa data premiery : 2 marca 2018 roku

: 2 marca 2018 roku Na Prime Video od : 1 czerwca 2024 roku

: 1 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : Tomb Raider

: Tomb Raider Gatunek : Przygodowy

: Przygodowy Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania

: USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 6,3/10 (228 tys. ocen)

: 6,3/10 (228 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,0/10 (73 366 ocen)

: 6,0/10 (73 366 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 52% / 55%

Dżentelmeni (The Gentlemen)

Opis : Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkotykowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło mu się wydawać.

: Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkotykowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło mu się wydawać. Występują : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery Światowa data premiery : 3 grudnia 2019 roku

: 3 grudnia 2019 roku Na Prime Video od : 7 czerwca 2024 roku

: 7 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : The Gentlemen

: The Gentlemen Gatunek : Kryminał, Akcja

: Kryminał, Akcja Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania

: USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 7,8/10 (405 tys. ocen)

: 7,8/10 (405 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 7,6/10 (76 760 ocen)

: 7,6/10 (76 760 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 75% / 84%

The Boys - Sezon 4

Opis : Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.

: Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy. Występują : Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr

: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr Światowa data premiery : 26 lipca 2019 roku

: 26 lipca 2019 roku Na Prime Video od : 13 czerwca 2024 roku

: 13 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : The Boys

: The Boys Gatunek : Dramat, Akcja, Sci-Fi

: Dramat, Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 8,7/10 (661 tys. ocen)

: 8,7/10 (661 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 8,3/10 (56 449 ocen)

: 8,3/10 (56 449 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 93% / 83%

Federer: Dwanaście ostatnich dni (Federer: Twelve Final Days)

Opis : Pełnometrażowy dokument przedstawiający ostatnie 12 dni profesjonalnej kariery tenisowej Rogera Federera.

: Pełnometrażowy dokument przedstawiający ostatnie 12 dni profesjonalnej kariery tenisowej Rogera Federera. Występują : Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal

: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal Światowa data premiery : 20 czerwca 2024 roku

: 20 czerwca 2024 roku Na Prime Video od : 20 czerwca 2024 roku

: 20 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : Federer: Twelve Final Days

: Federer: Twelve Final Days Gatunek : Dokumentalny, Sportowy

: Dokumentalny, Sportowy Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Moja Lady Jane (My Lady Jane) - Sezon 1

Opis : Jane Gray niespodziewanie z dnia na dzień zostaje koronowana na królową i staje się celem złoczyńców.

: Jane Gray niespodziewanie z dnia na dzień zostaje koronowana na królową i staje się celem złoczyńców. Występują : Emily Bader, Edward Bluemel, Anna Chancellor

: Emily Bader, Edward Bluemel, Anna Chancellor Światowa data premiery : 27 czerwca 2024 roku

: 27 czerwca 2024 roku Na Prime Video od : 27 czerwca 2024 roku

: 27 czerwca 2024 roku Tytuł oryginalny : My Lady Jane

: My Lady Jane Gatunek : Historyczny, Komedia

: Historyczny, Komedia Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Źródło: Amazon Prime Video