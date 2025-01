Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2025 r. Wśród premier Mrugnij dwa razy i polski film Drużyna A(A)

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam serwis w tym miesiącu?

Co przyniesie styczeń 2025 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. Na wezwanie, La Liberación, Mrugnij dwa razy, polski dokument Skoczkowie oraz polska komedia Drużyna A(A).

Drużyna A(A) (The AA Team)

Opis: Czwórka alkoholików, by uratować ośrodek terapeutyczny, przemyca przez Polskę dwie cysterny spirytusu, zabierając ze sobą terapeutę. Sytuacja komplikuje się, gdy śladem alkoholu podąża tajemnicza celniczka, która nie jest tym, za kogo się podaje. Czy uda im się zakończyć misję, nie poddając się słabościom? W jedną z ról wciela się Danuta Stenka, znana m.in. z filmów Katyń oraz Planeta Singli.

Danuta Stenka, Maria Sobocińska, Magdalena Cielecka, Łukasz Simlat Światowa data premiery: 20 września 2024 roku

20 września 2024 roku W Prime Video od: 3 stycznia 2025 roku

3 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Drużyna A(A)

Drużyna A(A) Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: Polska

Polska Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: 5,6/10 (1,8 tys. ocen)

5,6/10 (1,8 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Na wezwanie (On Call) - Sezon 1

Opis: Na wezwanie to pełen adrenaliny serial, który ukazuje życie uliczne z perspektywy policjantów patrolujących Long Beach. Historia oficer Traci Harmon, która nauczy się wielu cennych lekcji od dzieciaka z ulicy, oraz Alexa Diaza, który przekona się, że bycie policjantem to coś więcej niż proste rozwiązywanie spraw.

Troian Bellisario, Brandon Larracuente, Eriq La Salle, Rich Ting, Mac Brandt Światowa data premiery: 9 stycznia 2025 roku

9 stycznia 2025 roku W Prime Video od: 9 stycznia 2025 roku

9 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: On Call

On Call Gatunek: Dramat, Kryminalny, Akcja

Dramat, Kryminalny, Akcja Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Skoczkowie - Miniserial

Opis: Skoczkowie to serial dokumentalny, który przybliża świat polskich skoków narciarskich, przedstawiając zarówno sportowe osiągnięcia, jak i życie prywatne legend. Serial ukazuje kulisy rywalizacji, relacje między zawodnikami, presję mediów oraz rolę rodziny i przyjaciół w ich karierach. To inspirująca opowieść o determinacji, pasji i emocjach.

Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek Światowa data premiery: 10 stycznia 2025 roku

10 stycznia 2025 roku W Prime Video od: 10 stycznia 2025 roku

10 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Skoczkowie

Skoczkowie Gatunek: Dokumentalny, Sportowy

Dokumentalny, Sportowy Kraj produkcji: Polska

Polska Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

La Liberación - Sezon 1

Opis: Serial opowiada historię trzech kobiet, które łączą siły, aby przekonać aktorkę do wycofania oskarżenia o molestowanie seksualne wobec słynnego reżysera filmowego. Ich misja prowadzi je do grupy, która zmusza je do głębokiej introspekcji (podróż do średniowiecznej wioski), gdzie ujawniają się ich rany wynikające z patriarchalnych struktur.

Danae Reynaud, Diego Boneta, José María Yazpik, Cassandra Ciangherotti Światowa data premiery: 17 stycznia 2025 roku

17 stycznia 2025 roku W Prime Video od: 17 stycznia 2025 roku

17 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: La liberación

La liberación Gatunek: Komedia, Fantasy

Komedia, Fantasy Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Mrugnij dwa razy (Blink Twice)

Opis: Miliarder technologiczny Slater King poznaje kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na swojej prywatnej wyspie. Początkowo rajski pobyt pełen zabaw i relaksu zaczyna przybierać dziwny obrót, a Frida zaczyna podejrzewać, że wyspa skrywa mroczną tajemnicę. Wkrótce będzie musiała odkryć prawdę, aby przeżyć. W roli głównej Channing Tatum, znany m.in. z filmu Step Up - Taniec zmysłów.

Channing Tatum, Naomi Ackie, Alia Shawkat, Christian Slater, Simon Rex Światowa data premiery: 21 sierpnia 2024 roku

21 sierpnia 2024 roku W Prime Video od: 21 stycznia 2025 roku

21 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Blink Twice

Blink Twice Gatunek: Thriller

Thriller Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 6,5/10 (68 tys. ocen)

6,5/10 (68 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,0/10 (8,7 tys. ocen)

6,0/10 (8,7 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 75% / 70%

Źródło: Amazon Prime Video