Amazfit Active - smartwatch, który swoim designem mocno nawiązuje do serii Apple Watch. Sporo funkcji w dobrej cenie

Pośród wielu marek specjalizujących się w produkcji smartwatchy, mamy co najmniej kilka, które oferują nam przyzwoicie wycenione urządzenia o dobrej specyfikacji. Do takich można zaliczyć chińską markę Amazfit. Mimo że jest ona coraz bardziej rozpoznawalna w Polsce, to nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w głównej mierze odpowiada za nią Xiaomi (poprzez submarkę Huami). Tym razem otrzymaliśmy propozycję smartwatcha, który swoim wyglądem bardzo przypomina nowe generacje Apple Watch.

Amazfit Active to kolejny smartwatch od submarki Xiaomi (Huami), który skierowany jest do najbardziej aktywnych osób. Jego design kreuje go na droższe urządzenie pokroju Apple Watcha, choć różnice są zauważalne, kiedy spojrzymy na samą specyfikację.

Smartwatch składa się z całkiem pokaźnego wyświetlacza o przekątnej 1,75 cala i rozdzielczości 450 x 390 px. Odpowiada za niego panel AMOLED, więc o nasycenie kolorów nie musimy się martwić. Zabrakło niestety informacji o jasności szczytowej, więc nie wiadomo, jak zegarek zachowa się w pełnym słońcu. Jako że mamy do czynienia z urządzeniem dla aktywnych osób, to trzeba zwrócić uwagę na obecność systemu GNSS - dzięki niemu będziemy w stanie określić naszą pozycję z większą dokładnością. Nie zabrakło także modułu Bluetooth 5.3, który pozwoli nam na odbieranie i wykonywaniem połączeń głosowych. W kwestii personalizacji mamy do wyboru przeszło 100 różnych tarcz.

Amazfit Active Wyświetlacz 1,75" AMOLED 450 x 390 px Pasek Silikonowy Łączność Bluetooth 5.3, GNSS Akumulator 300 mAh Czas pracy do 14 dni typowego użytkowania

do 16 godzin przy korzystaniu z GNSS Wodoszczelność 5 ATM Wymiary i waga 44 x 36 x 9,9 mm / 24 g bez paska Dodatkowe informacje Ponad 100 tarcz do wyboru, pomiar tętna i saturacji, monitor snu, 154 trybów sportowych, odbieranie połączenie poprzez Bluetooh, wsparcie dla Amazon Alexa, licznik kroków Wersje kolorystyczne Różowy, Czarny System Zepp OS 2.0 Aplikacja Zepp Life Cena ~680 zł

Amazfit Active możemy zabrać ze sobą na basen ze względu na wodoszczelność do 50 m. Oczywiście tak jak w innych tego typu konstrukcjach, możemy liczyć na pomiar naszego pulsu i saturacji, mnóstwo trybów sportowych, czy też monitorowanie snu. Sprzęt otrzymał wsparcie dla wirtualnego asystenta, natomiast jest nim Amazon Alexa, więc w Polsce mamy dość ograniczoną funkcjonalność w tym zakresie. Bez problemu natomiast zsynchronizujemy swoje dane poprzez wiele zewnętrznych aplikacji (Apple Health, Strava, Google Fit). Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: różowa i czarna. Zagraniczna cena wynosi 161 dolarów, natomiast przekłada się to na niemal 680 zł. Smartwatch oferowany jest na Aliexpress, choć na ten moment nie ma możliwości zakupu z Polski. Sytuacja może jednak ulec zmianie, więc warto monitorować aukcje - tym bardziej że wysyłka do naszych sąsiadów z Ukrainy jest możliwa.

Źródło: Aliexpress