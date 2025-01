Apple Watch Series 9 oraz Watch Ultra 2 - wyższa wydajność, nowy, przydatny gest i tarcza celowana w sportowców

Apple swoją dzisiejszą konferencję zaczęło od pokazu nowych smartwatchy. Zaprezentowano nam w sumie dwa nowe inteligentne zegarki: Watch Series 9 i Ultra 2. Klasycznie większość funkcji jest tu tożsama z poprzednimi generacjami, jednak nie brakło przydatnych nowości, w tym nowego gestu, z którego - zdaniem producenta - będziemy korzystać cały czas. Chodzi o podwójne stuknięcie kciukiem i palcem wskazującym ręki, na której nosimy zegarek. Ten gest ma wiele różnych zastosowań m.in. odbieranie połączeń telefonicznych.

Apple zaprezentowało dwa nowe inteligentne zegarki: Watch Series 9 i Ultra 2. Klasycznie większość funkcji jest tu tożsama z poprzednimi generacjami, jednak nie brakło przydatnych nowości, w tym nowego gestu,

Funkcja ta (podwójne stuknięcie palcami) działać będzie na bazie algorytmów SI, które wyczuwają niewielkie zmiany w ciśnieniu krwi, które to przepływa przez dłoń w trakcie wykonywania wspomnianego gestu. Oprócz odbierania nadchodzących połączeń, podwójne stuknięcie kciukiem i palcem wskazującym może uruchomić stoper, zakończyć połączenie czy wznowić odtwarzanie multimediów. Nowy smartwatch otrzymał ponadto klasycznie silniejszy procesor (Apple S9) oraz nowy układ graficzny, dzięki czemu użytkownicy powinni zauważyć skrócony czas ładowania podczas otwierania aplikacji oraz po ponownym uruchomieniu systemu. GPU ma być 30% szybsze, niż miało to miejsce w poprzedniej generacji, do czynienia mamy także z większą o 60% liczbą transystorów procesora. Upgrade zaliczyły ponadto czujniki, m.in. układ U1 odpowiada teraz za jeszcze precyzyjniejsze wykrywanie upadków.

Wśród nowości mamy też 4-rdzeniowy układ odpowiadający za zadania związane z SI, co oznacza, że zegarek pod tym kątem będzie 2x szybszy niż wcześniej. Dodatkowo, dzięki niemu polecenia wydawane do Siri nie będą musiały być już dłużej przetwarzane przez chmurę, a zadziałają bezpośrednio z poziomu zegarka. Przyda się w tym 25% dokładniejsze rozpoznawanie mowy, niż miało to miejsce w linii Series 8. Wszystko to dotyczy oczywiśnie niestety użytkowników, w którym Siri działa (angielski + chiński). Nowy zegarek, za pomocą systemu watchOS pozwoli nam też na korzystanie z funkcji NameDrop, dzięki której w ułamek sekundy wymienimy swoje informacje kontaktowe z posiadaczem innego Apple Watcha. Zegarek umożliwi ponadto lokalizowanie sparowanego iPhone'a, pokazując na wyświetlaczu dzielący nas od niego dystans. Na koniec warto wspomnieć, że zakrzywiony ekran Retina podwoił swoją jasność maksymalną, oferując od teraz aż 2000 nitów. Zegarek wyceniono na 399 oraz 499 dolarów (odpowiednio dla modelu bez LTE i z LTE).

Jeśli zaś chodzi o Apple Watch Ultra 2, to mamy do czynienia z najwytrzymalszym zegarkiem, jaki kiedykolwiek wyszedł z rąk tego producenta. Jako że jest on celowany w najbardziej aktywnych użytkowników nie zabraknie obsługi gestu podwójnego stuknięcia oraz możliwości wyznaczenia trasy głosowo poprzez Siri, nawet gdy pozostajemy poza zasięgiem sieci. Zwiększono również jasność maksymalną wyświetlacza aż do 3000 nitów, co oznacza, że ekran będzie czytelny nawet w największym Słońcu. Apple w związku z premierą modelu Ultra 2 przygotowało także zupełnie nową tarczę - Modular Ultra, która pokazuje dane takie jak wysokość, głębokość, pogoda czy upływające sekudy. Poszczególne miejsca na tarczy można oczywiście modyfikować, aby były dla nas możliwie użyteczne. Zegarek zaoferuje też coś nowego dla cyklistów. Pozwoli wszak na podłączenie poprzez Bluetooth wybranych urządzeń mierzących kadencję, prędkość oraz moc. Ze smartwatchem będzie można wybrać się ponadto na wysokość do 9 tys. metrów oraz zejść do głębokości 500 metrów. Typowe użytkowanie zegarka powinno zapewnić nam 36 h pracy, zaś w trybie oszczędzania baterii jedno ładowanie ma zapewniać 72 godziny. Zegarek występuje wyłącznie w wersji z łącznością LTE, a wyceniono go na 799 dolarów. Zamawianie obu nowych modeli jest już możliwe, zaś do regularnej sprzedaży zegarki trafią dokładnie 22 września.

Źródło: Apple