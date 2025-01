Apple iPhone 13 mini może niebawem zniknąć ze sprzedaży. Producent prawdopodobnie wycofa też sporą część akcesoriów

Wydawało się, że zwykli użytkownicy smartfonów od zawsze czekali na takie modele jak iPhone 12 mini czy iPhone 13 mini, ale wyniki sprzedaży wskazują nam na coś zupełnie innego. Oba miniaturowe smartfony od Apple były mniej popularne od odpowiedników z większymi ekranami i w efekcie w zeszłym roku dostaliśmy 6,7-calowego iPhone'a 14 Plus zamiast wersji mini. Co gorsza, wygląda na to, że już niebawem w ofercie Apple nie będzie żadnego śladu po modelach z 5,4-calowymi panelami...

Wszystko wskazuje na to, że niebawem ze sprzedaży zniknie lubiany iPhone 13 mini, a także spora część skórzanych i silikonowych akcesoriów od Apple. Możliwe, że czegoś więcej na ten temat dowiemy się już podczas jutrzejszej konferencji "Wonderlust".

Jak zauważył Mark Gurman z Bloomberga, zapasy iPhone'a 13 mini są dosłownie na wyczerpaniu. Jakby tego było mało, internetowy sklep Apple w USA podaje, że szacunkowy czas wysyłki niektórych modeli szacowany jest na 2-3 tygodnie w przód, a w przypadku kilku innych wariantów okres dostawy może wynieść 6-8 tygodni. Tak znaczące niedobory wskazują na to, że model 13 mini zostanie wycofany ze sprzedaży po jutrzejszej prezentacji "Wonderlust". Można nawet założyć, że już teraz nie jest nawet więcej produkowany. Wszystko to oznacza, że osoby szukające małego, lecz wydajnego smartfona z iOS będą musieli szukać ostatnich sztuk w sklepach partnerskich lub spojrzeć w stronę 4,7-calowego iPhone'a SE.

Co więcej, pojawiły się doniesienia, jakoby w najbliższym czasie z oferty Apple miała zniknąć także spora część akcesoriów. Mowa tutaj głównie o silikonowych i skórzanych etui do iPhone'ów czy opaskach. Akcesoria te mają być stopniowo zastępowane przez odpowiedniki wykonane ze specjalnego materiału premium o nazwie FineWoven. Można się domyślić, że działania producenta podejmowane są w trosce o środowisko. W końcu aktualnie oferowane etui i opaski zawierają w sobie m.in. fluoroelastomer, który ze względu na swoje właściwości żaroodporne i mocną strukturę w ogóle nie nadaje się do recyklingu. Spodziewamy się zatem, że niebawem oferta giganta z Cupertino zacznie zmieniać się nie do poznania.

Źródło: MacRumors