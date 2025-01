Apple iPhone 15 Pro może kosztować tyle samo co poprzednik. Pod jednym względem będzie jednak rozczarowujący

Wydawało się, że o nadchodzących iPhone'ach wiemy już właściwie wszystko. Różne źródła przepowiedziały wygląd smartfonów, ich specyfikację, a nawet ostateczne ceny. Jak się jednak okazuje, cały nasz obraz tych urządzeń zaburzył nieco najnowszy raport przygotowany przez TrendForce. Dobra wiadomość jest taka, że flagowy iPhone'a 15 Pro nie powinien być droższy od poprzednika. Rozczarowani będą jednak ci, którzy lubią mieć sporo danych w pamięci telefonu...

Wedle analizy TrendForce cena iPhone'a 15 Pro ma wynosić 999 dolarów. Smartfon będzie zatem kosztował tyle samo co poprzednik. Szkoda jednak, że podstawowa wersja urządzenia będzie miała 128 GB wbudowanej pamięci...

Na pewno każdy zainteresowany nowymi iPhone'ami spotkał się z głosami, że nadchodzą znaczące podwyżki, jednak wedle analizy wspomnianej firmy badawczej cena iPhone'a 15 Pro ma wynosić 999 dolarów. Smartfon będzie zatem kosztował tyle samo co poprzednik, a biorąc pod uwagę tańszego dolara niż przed rokiem, urządzenie może u nas zadebiutować nawet w niższej cenie. Tego samego raczej nie powiniemy już jednak o większym modelu iPhone 15 Pro Max, który ma startować od 1199 dolarów. Będzie więc o 100 dolarów droższy względem poprzednika, ale w zamian użytkownik ma otrzymać obiektyw peryskopowy niedostępny w innych wariantach. Mając na uwadze, że dotychczas mówiło się o bardziej znaczących podwyżkach, wieści od TrendForce należy postrzegać jako pozytywne zaskoczenie.

W tej beczce miodu znalazła się jednak solidna porcja dziegciu. Wbrew dotychczasowym doniesieniom nadchodzące modele Pro raczej nie doczekają się nowszych wersji pojemnościowych, co oznacza, że podstawowe modele iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max dostępne będą ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie jest to dobra wiadomość, bowiem w 2023 roku większość flagowych urządzeń startuje od wariantów 256 GB. Co więcej, nic nie wskazuje na pojawienie się smartfonów z 2 TB wbudowanej pamięci. Już niebawem przekonamy się, czy przewidywania TrendForce są trafione. Premiera nowych iPhone'ów ma się odbyć już 12 września o godzinie 19:00.

Apple iPhone 15 Pro | 15 Pro Max

(rumoured specs)



- 6.1" | 6.7" Retina XDR OLED, 120Hz

- Apple A17 Bionic

- 8GB RAM, upto 1TB storage

- 48MP + 12MP + 12MP

- 12MP selfie

- iOS 17

- Satellite SOS

- Titanium frame

- 3,650mAh | 4,852mAh battery



Colors: Black, Grey, Silver & Blue — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 8, 2023

Źródło: MacRumors, TrendForce, @heyitsyogesh, @Tech_Reve