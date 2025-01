Meta Quest 4 Pro - Meta połączy siły z inną firmą, żeby stworzyć rywala dla Apple Vision Pro. Headsety AR/VR czeka wiele zmian

Premiera nadchodzącego headsetu do AR/VR od Mety - Quest 3 - jest już za pasem, jednak w międzyczasie dowiadujemy się bardzo ciekawych informacji odnoszących się do planów firmy. Okazuje się bowiem, że Meta nie chce walczyć tylko w swoim segmencie gogli VR dla masowych użytkowników, ale ma zamiar konkurować z headsetami z najwyższej półki. Meta Quest Pro był co prawda małą namiastką możliwości, natomiast po zapowiedzi Apple Vision Pro przedsiębiorstwo zauważyło, że musi podjąć rękawicę ze swoim nowym rywalem.

Najnowsze informacje wskazują, że Meta współpracuje z firmą LG w celu stworzenia bezpośredniej konkurencji dla nadchodzącego headsetu od Apple, czyli modelu Vision Pro. Rywal Giganta z Cupertino będzie sporo tańszy.

Konkurencja dla headsetu Apple Vision Pro ma nosić nazwę Meta Quest 4 Pro, z kolei datę premiery przewiduje się na 2025 rok. Mamy więc do czynienia z dość późnym debiutem, jednak może to dać dodatkowy czas dla Mety oraz LG, aby opracować lepsze urządzenie, którego cena ma na dodatek oscylować w granicach 2000 dolarów. Dla przypomnienia Apple Vision Pro będzie wydatkiem rzędu 3499 dolarów, więc różnica w cenie jest ogromna. Części do nowego headsetu, takie jak wyświetlacze, ma dostarczyć firma LG oraz spółki od niej zależne. Sama współpraca Mety z innymi firmami nie jest niczym nowym, ponieważ w przeszłości już wielokrotnie była szeroko stosowana (np. Gear VR, czyli połączenie sił Samsunga i Oculusa). Zadziwiająca jest jedynie zmiana nazwy, ponieważ do tej pory wyższa półka był dość wyraźnie oddzielona od rozwiązania dla większości. Natomiast w tym wypadku możemy liczyć na to, że istnieje szansa na pojawienie się podstawowego modelu Quest 4, a więc cała linia zostanie scalona i podzielona tak, jak jest to obecnie widoczne w smartfonach.

Inne doniesienia wskazują, że już niebawem, a dokładniej w 2024 roku, ukażą się budżetowe gogle VR od Mety, których cena nie ma przekroczyć 200 dolarów. Linia Quest byłaby wtedy jeszcze bardziej zbliżona do obecnych "standardów" urządzeń, w których to jedna seria zawiera model podstawowy, lepiej wyposażony oraz najlepszą możliwą konfigurację. Taki schemat zdaje do tej pory egzamin, więc nie można wykluczyć tej możliwości również w sprzętach z segmentu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Nadchodzących zmian szykuje się całkiem sporo, a pierwsze z nich zapewne poznamy już niebawem, ponieważ premiera Meta Quest 3 planowana jest jeszcze tej jesieni. Wraz z prezentacją zapewne poznamy więcej szczegółów.

Źródło: The Verge