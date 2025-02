Meta Quest Pro - gogle okazały się małą porażką? Zaplanowano ograniczoną produkcję, a firma skupi się na modelu Quest 3

W październiku ubiegłego roku, podczas eventu Meta Connect 2022 zaprezentowano długo wyczekiwane gogle VR Meta Quest Pro. W kilka miesięcy od tego jak wystartowała sprzedaż rzeczonego modelu okazało się, że nie jest on przesadnie rozchwytywany. Użytkownicy którzy zdecydowali się jego zakup wracali zaś z niezbyt pozytywnym feedbackiem. Na tyle, że Meta zdecydowała się zaprzestać rozwoju tego modelu - tak przynajmniej donoszą branżowe źródła.

Branżowe media donoszą, że Meta zdecydowała nie rozwijać dalej gogli Meta Quest Pro. Wygląda na to, że zainteresowanie nimi było mniejsze, niż się tego spodziewano. Nie ma też co liczyć na model Quest Pro 2.

Co oznacza "zaprzestać rozwoju"? Otóż nowe gogle Meta Quest Pro będą produkowane tylko do momentu wyczerpania się obecnych, zmagazynowanych podzespołów. Potem Meta ma już nie zamawiać u zewnętrznych dostawców żadnych elementów do budowy rzeczonego modelu. Okazuje się także, że nie ma co liczyć na drugą generację "Prosów" (Meta Quest 2 Pro), ponieważ prace nad tym modelem także miały zostać anulowane.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami na temat modelu Quest 3, wygląda na to, że Meta nie do końca przemyślała swój model biznesowy. Questy 3 zapowiadają się wszak na duuużo bardziej sensowne gogle, niż obecne Questy Pro, między innymi ze względu na przystępniejszą cenę (aż o 1000 dolarów niższą). Ponadto konstrukcja Quest 3 posiadać będzie wyższą rozdzielczość, czujnik głębi oraz dwa aparaty 4 MP. Więcej na jej temat możecie przeczytać w newsie Meta Quest 3 - oficjalna zapowiedź gogli VR nowej generacji wiąże się również ze sporymi zmianami dla poprzedniego modelu.

