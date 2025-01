CMF Watch Pro - pierwszy smartwatch od Nothing zaprezentowany. Cena robi bardzo pozytywne wrażenie

Trochę ponad miesiąc po wprowadzeniu swojej submarki CMF, Nothing zaprezentował pierwsze urządzenia, które znalazły się w jej ofercie. Wśród nich znajdziemy smartwatcha CMF Watch Pro, o którym sporo mówiło się jeszcze przed oficjalnym debiutem marki CMF. Sprzęt wyróżnia się swoim minimalistycznym designem, całkiem przyzwoitym ekranem, a także naprawdę korzystną ceną. Nothing rozpoczyna ekspansję z dużym rozmachem, albowiem do smartwatcha dołączą także słuchawki TWS oraz ładowarka GaN.

Pojawiły się pierwsze produkty nowej marki firmy Nothing - CMF. Jednym z ciekawszych urządzeń jest zaprezentowany smartwatch CMF Watch Pro. Urządzenie oferuje sporo, a przy tym jest świetnie wycenione.

Inteligentny zegarek stylistycznie bardzo nawiązuje do produktów firmy Nothing - mamy bowiem do czynienia z minimalistycznym sprzętem zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego, jak i samego interfejsu. Na aluminiowej ramce wokół ekranu znajdziemy raptem jeden przycisk oraz otwory na mikrofon i głośnik. Nawiązując do ostatnich pozycji: przy pomocy modułu Bluetooth będziemy w stanie prowadzić rozmowy telefoniczne, a sam szum ma być neutralizowany dzięki odpowiednim algorytmom. Na froncie z kolei znalazło się miejsce na niemal 2-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 410 x 502 px i odświeżaniu wynoszącym 58 Hz. Jasność szczytowa w tym wypadku plasuje się na poziomie 600 nitów.

CMF Watch Pro Wyświetlacz 1,96" AMOLED 410 x 502 px

332 PPI, 58 Hz, 600 nitów Pasek Silikonowy Materiał ramki Stop aluminium Norma IP IP68 (30 min na głębokości 1,5 m) Łączność Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou Czujniki Akcelerometr, pomiar tętna i SpO2 Akumulator 340 mAh / do 13 dni pracy Wymiary i waga Bez paska - 46,9 x 39,87 x 12,89 mm / 30,4 g

Z paskiem - 261,2 x 39,9 x 12,9 mm / 47 g Dodatkowe informacje 110 trybów sportowych, rozmowy przez Bluetooth z redukcją szumu (AI) Cena 69 dolarów (~ 304 zł)

Smartwatch może skorzystać ze wspomnianej łączności Bluetooth oraz pięciu systemów nawigacji satelitarnej. Warto podkreślić, że konstrukcja jest wodoodporna, co potwierdza obecność normy IP68. Urządzenie wyposażono w standardowe czujniki, a także te, które pozwolą nam sprawdzić puls oraz nasycenie krwi tlenem. Akumulator ma pozwolić na 13 dni pracy, choć ten czas można wydłużyć, stosując tryb oszczędzania energii. Mamy dostęp do kilku tarcz oraz ponad 100 trybów sportowych. Obecnie ustalona cena wynosi tylko 69 dolarów, co w bezpośrednim przeliczeniu przekłada się na 304 zł. Niektóre źródła wskazują, że premiera nastąpi 30 września 2023 roku, natomiast brak obecnie potwierdzenia tej informacji u producenta. Samo urządzenie pod względem specyfikacji i ceny jest naprawdę interesujące.

Źródło: CMF