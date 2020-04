Promocja w x-kom na karty graficzne, dyski ssd, procesory i pamięci

Wiosna w sklepach x-kom trwa w najlepsze i wciąż możecie skorzystać z promocji przygotowanej z okazji jej powitania. Oprócz tego znajdziecie specjalną ofertę z inspiracjami na prezenty wielkanocne oraz ogromną akcję edukacyjną z wieloma sprzętami i informacjami przydatnymi do zdalnego nauczania. Szczególną uwagę zwróćcie jednak na podzespoły komputerowe, bowiem przeceniono karty graficzne, pamięci RAM, dyski SSD, płyty główne monitory czy peryferia gamingowe. Można więc za mniejsze pieniądze złożyć naprawdę przyzwoitego peceta. Sprawdźcie szczegóły oferty przygotowanej przez x-kom.

W sklepie x-kom trwa wiosenna promocja, która od pierwszych chwil cieszy się ogromnym powodzeniem. I nie ma się co dziwić - bogactwo przecenionego asortymentu jest naprawdę imponujące, a teraz w związku z przedłużeniem akcji zostały dodane nowe artykuły z rabatami do 34%. Pula produktów promocyjnych, jak i czas trwania promocji, są ograniczone, więc warto się pospieszyć i skorzystać z okazji. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: wiosna i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 5.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego sprzętu. Wszystkie produkty w obniżonych cenach znajdziecie na stronie (LINK).

Przecena 729 → 649 złotych

Przecena 199 → 149 złotych

Przecena 1899 → 1719 złotych

Przecena 2359 → 2229 złotych

Przecena 699 → 459 złotych

Przecena 1249 → 1099 złotych

Przecena 519 → 469 złotych

Przecena 589 → 499 złotych

Przecena 1849 → 1749 złotych

Przecena 489 → 419 złotych

Przecena 8999 → 7999 złotych

Wielkanocne okazje w sklepach x-kom

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy można zrobić sobie oraz bliskim przyjemność i kupić jakiś nowy sprzęt. Nie macie pomysłu? Sklep x-kom przygotował akcję w której znajdziecie całą masę inspiracji. Wśród szerokiej gamy produktów znalazły się sprzęty zarówno do pracy, jak i rozrywki. Akcja trwa w dniach 1-12.04.2020 roku. Pełną ofertę znajdziecie na stronie x-kom (LINK).

Przecena 519 → 449 złotych

Przecena 449 → 379 złotych

Przecena 999 → 879 złotych

Przecena 1679 → 1499 złotych

Przecena 599 → 499 złotych

Akcja edukacja z x-komem

W obliczu zamkniętych szkół wszyscy stanęli przed nowym wyzwaniem. Sklep x-kom prowadzi akcję, która ma na celu udowodnienie, że nauka przez internet nie musi być trudna zarówno z punktu widzenia ucznia, nauczyciela, jak i rodzica.

W ramach akcji „Szkoła zdalnego nauczania” znajdziecie między innymi darmowe poradniki podzielone na Strefę nauczyciela oraz Strefę ucznia i rodzica w których uzyskacie mnóstwo inspiracji i wskazówek jak radzić sobie w tej nowej sytuacji. Oprócz tego zostały utworzone na Facebooku specjalne grupy Szkoła przez Internet oraz Nauka w domu, w których można uczestniczyć w dyskusjach i dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz wiedzą.

Trudno jednak wyobrazić sobie nauki na odległość bez odpowiedniego sprzętu takie jak laptopy, monitory, drukarki czy chociażby kamerki internetowe umożliwiające prowadzenie wideo rozmów. W specjalnie przygotowanej ofercie x-kom zebrał gotowe zestawy potrzebnych urządzeń w których znajdziecie sprzęt wybrany specjalnie dla uczniów oraz nauczycieli. Szczegóły całej akcji znajdziecie na stronie sklepu x-kom (LINK).

B2B dla szkół

Sklep x-kom oferuje również możliwość uzyskania korzystnej oferty dla sektora publicznego. Współpraca obejmuje przetargi, zapytania ofertowe oraz obsługę zamówień bieżących. Korzystającym z tej oferty sklep zapewnia zdalne doradztwo w wyborze asortymentu, spersonalizowaną i atrakcyjną cenowo ofertę, szybką realizację zamówień możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności oraz pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań. Zapoznajcie się ze szczegółami oferty (LINK).

