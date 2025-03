Acer Swift 14 AI, Swift 16 AI, Swift Go 14 AI oraz TravelMate P6 14 AI - Laptopy z Intel Lunar Lake oraz Snapdragon X Plus

Konferencja Human Intelligence w Berlinie, przygotowana przez firmę Acer w ramach targów IFA 2024, koncentrowała się (a jakżeby inaczej) na możliwościach w zakresie sztucznej inteligencji. Tym samym spory procent pokazanych na miejscu laptopów, był ukierunkowany właśnie na możliwości wbudowanych układów NPU. W Berlinie pokazano przede wszystkim trzy nowe ultrabooki, napędzane przez procesory Intel Core Ultra 200V z rodziny Lunar Lake. Oprócz tego pokazano laptopy Swift 14 AI z AMD Ryzen AI 9 365 oraz Swift Go 14 AI z Qualcomm Snapdragon X Plus w najnowszym wariancie.

Acer Swift 14 AI, Swift 16 AI oraz TravelMate P6 14 AI to nowe ultrabooki z procesorami Intel Core Ultra 200V z generacji Lunar Lake. Oprócz tego w Berlinie pokazano Acer Swift 14 AI z AMD Ryzen AI 9 365 oraz Acer Swift Go 14 AI z Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100).

Acer Swift AI 14 pojawi się w sprzedaży zarówno z procesorami Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) jak również dodatkowo z AMD Ryzen AI 9 365 (choć na konferencji, co widać na zdjęciach na kolejnej stronie, laptop posiadał naklejkę wskazującą nie na Ryzena AI 9 365 tylko na Ryzena AI 9 HX 370; w rzeczywistości mowa o tym pierwszym układzie). W przypadku Intela do dyspozycji będą procesory Core Ultra 5 226V, Core Ultra 5 228V, Core Ultra 7 256V oraz Core Ultra 7 258V. Ultrabooki z Intel Lunar Lake mają cechować się bardzo długim czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym. Mowa o 29 godzinach stałego odtwarzania wideo, do 23 godzin przeglądania Internetu oraz do 21 godzin prac w typowych, biznesowych aplikacjach. Model na AMD Ryzen AI 9 365, pomimo takiego samego akumulatora, w tych samych testach wypada o kilka godzin gorzej od rozwiązań Intela.

Acer Swift 14 AI (Intel) Acer Swift 16 AI (Intel) Acer TravelMate P6 14 AI Procesor Intel Core Ultra 5 226V

Intel Core Ultra 5 228V

Intel Core Ultra 7 256V

Intel Core Ultra 7 258V

TDP 17 W (9-37 W)

TSMC N3B + N6 Intel Core Ultra 5 226V

Intel Core Ultra 5 228V

Intel Core Ultra 7 256V

Intel Core Ultra 7 258V

TDP 17 W (9-37 W)

TSMC N3B + N6



Intel Core Ultra 9 288V

TDP 30 W (17-37 W)

TSMC N3B + N6 Intel Core Ultra 5 226V

Intel Core Ultra 7 256V

Intel Core Ultra 7 258V

Intel Core Ultra 7 266V

Intel Core Ultra 7 268V

TDP 17 W (9-37 W)

TSMC N3B + N6 Układ iGPU Intel ARC 130V (Core Ultra 5), 7 Xe-Core "Xe2"

Intel ARC 140V (Core Ultra 7), 8 Xe-Core "Xe2" Intel ARC 130V (Core Ultra 5), 7 Xe-Core "Xe2"

Intel ARC 140V (Core Ultra 7, 9), 8 Xe-Core "Xe2" Intel ARC 130V (Core Ultra 5), 7 Xe-Core "Xe2"

Intel ARC 140V (Core Ultra 7), 8 Xe-Core "Xe2" Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel, Single Rank

Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V



32 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel, Dual Rank

Core Ultra 5 228V, Core Ultra 7 258V 16 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel, Single Rank

Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V



32 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel, Dual Rank

Core Ultra 5 228V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 9 288V 16 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel, Single Rank

Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 266V



32 GB LPDDR5X-8533

Dual Channel, Dual Rank

Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 268V Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 14" 1920x1200 IPS 16:10

14" 1920x1200 OLED 16:10

14" 2880x1800 OLED 16:10 16" 2880x1800 IPS 16:10

16" 2880x1800 OLED 16:10 14" 1920x1200 IPS 16:10

14" 2880x1800 IPS 16:10 Porty 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Quad HD (1440p) + IR Sensor dla Windows Hello

Wsparcie dla HDR Akumulator 3-komorowy, litowo-jonowy, 65 Wh 3-komorowy, litowo-jonowy, 75 Wh 3-komorowy, litowo-jonowy, 65 Wh Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wymiary 312 x 221 x 15,9 mm 356 x 249 x 15,9 mm 313 x 229 x 16,6 mm Waga 1,26 kg 1,5 kg 0,99 kg System Windows 11 Home 64-bit Windows 11 Home 64-bit Windows 11 Pro 64-bit

Dalej mamy Acer Swift 16 AI, który również napędzany będzie przez procesory Intel Lunar Lake. Tutaj, oprócz wymienionych wcześniej modeli dla Swifta 14 AI, dojdzie dodatkowo jeszcze topowy Intel Core Ultra 9 288V z podwyższonym do 30 W limitem mocy PL1. Acer Swift 16 AI został także wyposażony w większy akumulator o pojemności 75 Wh (dla Swift 14 AI we wszystkich wersjach mowa o ogniwie 65 Wh), co najpewniej przełoży się na porównywalny lub jeszcze lepszy rezultat w porównaniu do Swifta 14 AI (tutaj producent nie podzielił się dokładniejszymi danymi). Wszystkie laptopy zaoferują obsługę Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz Thunderbolt 4, a do tego korzystają z wysokiej jakości kamer Quad HD (2560 x 1440) ze wsparciem dla sensorów IR dla Windows Hello oraz z HDR.

Acer Swift 14 AI (AMD) Acer Swift Go 14 AI Procesor AMD Ryzen AI 9 365 (10C/20T)

4 Zen 5 + 6 Zen 5c

APU Strix Point

TSMC N4 Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100)

8C/8T, 3200 MHz (3400 MHz Turbo dla jednego rdzenia)

TSMC N4 Układ iGPU AMD Radeon 880M, 12 CU RDNA 3.5 Qualcomm X1 Adreno (1,7 TFLOPS FP32) Pamięć RAM Do 32 GB RAM LPDDR5X-7500

Dual Channel, RAM lutowany Do 32 GB RAM LPDDR5X-8448

Dual Channel, RAM lutowany Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (pojemność do 2 TB) 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (pojemność do 1 TB) Ekran 14" 1920x1080 IPS 16:10 dotyk

14" 2880x1800 IPS 16:10

14" 2880x1800 OLED 16:10 14,5" 1920x1200 IPS 16:10

14,5" 2560x1600 IPS 16:10 Porty 2x USB 4.0 typu C (40 Gbps / DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4.0 typu C (40 Gbps / DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Quad HD (1440p) z IR Sensor dla Windows Hello, obsługa HDR Quad HD (1440p) z IR Sensor dla Windows Hello Akumulator 3-komorowy, litowo-jonowy, 65 Wh 3-komorowy, litowo-jonowy, 75 Wh Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wymiary 312 x 222 x 17,9 mm 322 x 226 x 17,9 mm Waga 1,32 kg 1,34 kg System Windows 11 Home 64-bit Windows 11 Home 64-bit

Oprócz Swiftów, Acer wprowadza także typowo biznesowe rozwiązanie, oparte również na procesorach Intel Lunar Lake. Mowa o laptopie Acer TravelMate P6 14 AI. W przeciwieństwie do modeli Swift AI, nowy TravelMate nie korzysta z ekranów OLED, zamiast tego stawia wyłącznie na panele w technologii IPS (choć nadal o proporcjach 16:10). Wśród układów Core Ultra 200V znajdziemy większość zapowiedzianych modeli: Core Ultra 5 226V, Core Ultra 5 228V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 266V oraz Core Ultra 7 268V. Dzięki wykorzystaniu stopu magnezu do produkcji obudowy notebooka, waga sprzętu wynosi niespełna kilogram (co zostało oczywiście podkreślone na konferencji).

Na konferencji nie zabrakło także nowej wersji laptopa Acer Swift Go 14 AI, tym razem bazującej na ostatnio zaprezentowanym procesorze Qualcomm Snapdragon X Plus o oznaczeniu X1P-42-100. Jednostka ta wyposażona jest w 8 rdzeni i 8 wątków o taktowaniu 3,2 GHz (3,4 GHz przy obciążeniu jednego rdzenia). Notebook otrzyma do 32 GB pamięci RAM oraz nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 1 TB. Można także liczyć na obsługę m.in. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz USB 4.0 typu C o pełnej funkcjonalności. Wbudowana kamera to także Quad HD z Windows Hello, ale bez wsparcia dla HDR. Niemniej dzięki wbudowanemu procesorowi do przetwarzania obrazu w Snapdragonie, użytkownicy mogą liczyć na świetnej jakości obraz np. podczas przeprowadzania wideokonferencji.

Acer skupił się również mocno na omówieniu dodatkowych funkcjonalności, bazujących na AI, które mają poprawić doświadczenie korzystania z laptopów. Po pierwsze otrzymujemy Acer Assist, czyli wbudowanego asystenta AI, działającego lokalnie na komputerze bez konieczności łączenia się z Internetem. Ma on za zadanie przykładowo przyspieszyć lokalizację konkretnych plików na laptopie lub odpowiadać na pytania (w tym także pomagać na wypadek problemów z poprawnym działaniem notebooków). Dalej mamy Acer User Sensing, gdzie sprzęt rozpoznaje kiedy zbliżamy się do komputera, w ten sposób szybciej wybudzając się ze stanu hibernacji i logując się za pomocą Windows Hello (w ten sam sposób laptop wchodzi w stan uśpienia, gdy odchodzimy od niego). Kolejne funkcjonalności to Acer VisionArt oraz Acer LiveArt 2.0. Pierwsza pozwala tworzyć swoje własne tapety na pulpit systemu, z kolei druga oferuje opcję edytowania swoich zdjęć, by zmieniać je według własnego upodobania. Acer PurifedView 2.0 oraz Acer PurifiedVoice 2.0 to dobrze już znane funkcje, poprawiające jakość wideo oraz audio podczas wideokonferencji.

Źródło: PurePC