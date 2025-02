Acer SpatialLabs View Pro 27 - monitor, który zaoferuje obraz 3D bez wymaganych okularów. Idealny produkt dla cyfrowych twórców

Mimo że czasy sprzętów pokroju Nintendo 3DS zdały się przeminąć, to w ostatnim okresie ponownie można zaobserwować powrót urządzeń, które oferują możliwość wyświetlania trójwymiarowego obrazu i to bez użycia specjalnych okularów - wspomnieć można choćby o niedawno wprowadzonym tablecie Nubia Pad 3D. Tym razem swoje rozwiązanie przedstawił Acer, a jest nim tytułowy monitor z serii SpatialLabs. Oferuje on kilka ciekawych rozwiązań, które już znamy, a dodatkowo integruje swoje działanie z algorytmami "sztucznej inteligencji".

Acer zaprezentował kolejny produkt z serii urządzeń wykorzystujących do działania technologie SpatialLabs. Acer SpatialLabs View Pro 27 to monitor, który umożliwia wyświetlanie obrazu 3D bez potrzeby zakładania specjalnych okularów. Oprócz tego sprzęt może się pochwalić wysoką rozdzielczością, a także częstotliwością odświeżania obrazu.

Z technologią Acera SpatialLabs, która jest jednocześnie nazwą serii urządzeń, mogliśmy się spotkać już wcześniej, choćby przy okazji laptopa Acer Predator Helios 300. Producent sukcesywnie stara się wprowadzać kolejne urządzenia, a efektem tych starań jest przedstawiony właśnie monitor Acer SpatialLabs View Pro 27. Konstrukcja składa się z 27-calowego ekranu o rozdzielczości 4K, który dodatkowo jest odświeżany 160 razy na sekundę. Poniżej znajdziemy dwa głośniki, z których każdy ma moc 2,5 W. W celu zapewnienia odpowiedniego obrazu 3D analizowany jest ruch naszych gałek ocznych. Z kolei do wygenerowania dźwięku stereo wykorzystuje się algorytmy AI, dzięki którym możemy liczyć na "kierunkową transmisję sygnału akustycznego". Dodatkowo śledzona jest pozycja naszej głowy.

Oczywiście możemy się przełączać pomiędzy trybem 2D, a 3D. Do nieznacznych minusów można zaliczyć z kolei jasność szczytową, która wynosi jedynie przyzwoite 400 nitów. Dokładność odwzorowania barw określono za pomocą parametru Delta E, który wynosi <2. Monitor jest też przystosowany do obsługi silników gier takich jak Unreal Engine, czy też Unity. Odpowiednie oprogramowanie pozwala zamienić stworzone dzieła z dziedziny VR oraz XR w trójwymiarowe wizualizacje. Bez problemu przymocujemy urządzenie do ściany, dzięki konstrukcji Ergo Stand (VESA). Do dyspozycji otrzymamy różne złącza, w tym jedno HDMI 2.1, USB typu C, DisplayPort 2.0, a także dwa porty USB typu A. Do premiery rynkowej przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, aczkolwiek prezentacja produktu planowana jest podczas wydarzenia Immers Global Summit, który odbędzie się w dniach 17 - 19 października 2023 roku.

