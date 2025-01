Acer Nitro XV282K V3 - monitor dla wymagających graczy. Matryca 4K z odświeżaniem 150 Hz

Na rynek trafił kolejny monitor dla graczy, jednak tym razem od Acera - model Nitro XV282K V3. Sprzęt skierowany jest dla wszystkich osób, które mogą sobie pozwolić na rozgrywkę w wysokiej rozdzielczości, a jednocześnie wymagają czegoś więcej niż tylko standardowego monitora 4K. Do dyspozycji otrzymamy panel z szybkim odświeżaniem, szerokie możliwości regulacji, a także obsługę standardu synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium.

Acer zaprezentował nowy model monitora dla graczy - Nitro XV282K V3 - który może zaoferować sporej wielkości panel IPS z wysoką częstotliwością odświeżania oraz niskim czasem reakcji, a także całkiem przyzwoitą cenę.

Na wstępie można zaznaczyć, że monitor dopiero zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, jednak jest duża szansa, że znajdzie się on niebawem także w Europie. Na konstrukcję o dość cienkich ramkach składa się wspomniany 28-calowy panel IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px, który charakteryzuje się maksymalnym odświeżaniem na poziomie 150 Hz (jedynie przez port DP). Matryca ma standardowe kąty widzenia, natomiast czas reakcji można zaliczyć do bardzo dobrych - wynosi on bowiem 1 ms (GtG). Kontrast także jest całkiem przyzwoity, choć sama jasność szczytowa już trochę mniej (400 nitów). Producent zdecydował się na zastosowanie ciekawego rozwiązania, które oferuje "udawaną" 10-bitową głębię kolorów. Natywnie monitor ma 8-bitową głębię, natomiast z technologią FRC wartość ta wynosi wspomniane 10-bitów - działa to w oparciu o łączenie sąsiadujących pikseli w taki sposób, aby wyświetlane były barwy pośrednie. Mamy więc do czynienia z symulacją 1,07 mld odcieni barw.

Acer Nitro XV282K V3 Matryca IPS Przekątna 28" Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli (16:9), UHD Odświeżanie 150 Hz Kąty widzenia 178/178 stopni Rozmiar plamki 0,161 mm Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC - Czas reakcji 1 ms (GtG) Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny 100 000 000:1 Luminancja 400 nitów HDR VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 90% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1 (144 Hz)

1 x DisplayPort 1.4 (150 Hz) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje Flicker-Free, Przełącznik KVM, Anti-Ghosting Regulacja wysokości 130 mm Regulacja nachylenia +35º ~ -5º Obrót +/- 360 Waga z podstawą 4,8 kg Pobór mocy Typowy - <23 W Wymiary z podstawą 708,92 x 269,24 x 576,33 mm VESA 100x100 Cena MSRP - 429,99 dolarów

Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 wynosi tu 90%. Do wykorzystania otrzymujemy dwa złącza HDMI 2.1 oraz jedno DisplayPort 1.4. Nie zabrakło także dwóch głośników, z których każdy ma moc 2 W oraz złącza Audio-Jack 3,5 mm. Konstrukcję bez problemu wyregulujemy w każdej płaszczyźnie, więc o kwestie ergonomiczne nie musimy się martwić - szczególnie, że monitor możemy obrócić dosłownie o 360 stopni. Typowy pobór mocy podany przez producenta wynosi raptem 23 W. Bez problemu możemy także zawiesić monitor na ścianie dzięki obecności standardu VESA 100x100. Sugerowana cena detaliczna wynosi niespełna 430 dolarów, choć w Polsce z pewnością powinniśmy się spodziewać kwoty powyżej 2 tys. zł.

Źródło: Acer