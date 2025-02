7 Days to Die - ponad 10 lat w Early Access i wreszcie widoki na wersję 1.0. Twórcy prezentują swoje przyszłe plany

Pod koniec 2013 roku wśród wielu gier, które wskoczyły do wczesnego dostępu, znajdował się tytuł od studia The Fun Pimps Entertainment. Od tamtej pory niemal wszystkie pozycje doczekały się ukończenia - z pewnością znaleźlibyśmy przykłady wypuszczonych kontynuacji - ale 7 Days to Die w dalszym ciągu tkwi tam gdzie wcześniej. A przynajmniej w teorii, bo gra stale się rozwija i wbrew pozorom cieszy się świetnymi opiniami. A do tego wkrótce nastąpi nie lada przełom.

7 Days to Die wkrótce wyjdzie z wczesnego dostępu zarówno na pecetach, jak i konsolach. Deweloperzy przedstawili przy tym dalsze plany rozwoju.

The Fun Pimps przez bardzo długi czas pieczołowicie rozbudowywali swój tytuł, co spotkało się z pozytywnym odbiorem - o czym świadczą chociażby opinie na Steamie. Teraz kolejny update będzie jednocześnie oznaczał wejście w wersję 1.0, tak długo odwlekaną w czasie. Jak można było się spodziewać, wiąże się to ze znaczącą podwyżką ceny (z 89,99 zł do ponad 180), ale biorąc pod uwagę ogrom zmian i nadchodzące nowości zdaje się to mieć sens. Ale na razie wciąż obowiązuje dotychczasowa cena, więc to dobry moment, by zastanowić się nad zakupem. Tymczasem dostaliśmy dość konkretne zapowiedzi nowej zawartości.

Wersja 1.0 7 Days to Die pojawi się na pecetach najpewniej w czerwcu, konsolowcy zaś będą się mogli nią cieszyć w kolejnym miesiącu. Należy jednak pamiętać, że pewne szczegóły premier mają szansę ulec zmianom w zależności od tego, czy twórcy wyrobią się z założeniami. W każdym razie zaplanowano między innymi solidne zmiany związane z pojazdami, poprawioną szatę graficzną czy animacje, nowy system wyzwań, dodatkowe zwierzęta, optymalizację rozgrywki i masę innych, niewymienionych jeszcze niuansów. Czwarty kwartał 2024 roku może nam z kolei przynieść crossplay dla konsol, system pogody oraz wprowadzenie garderoby. Kolejne ważne wydarzenia dla gry są wstępnie zaplanowane na kolejno drugi i czwarty kwartał przyszłego roku, wprowadzając chociażby bandytów, nowe systemy questów tudzież eventów, aktualizacje takich elementów jak UI, główne menu i handel, story mode oraz wsparcie dla Warsztatu Steam. Poniżej zaś wypowiedź Richarda Hueninka, jednego z założycieli studia:

Źródło: 7DaysToDie.com