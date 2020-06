Zoom bez szyfrowania end-to-end dla darmowych użytkowników

Czas pandemii, dystansowania społecznego i wzmożonych środków ostrożności wiązał się dla wielu osób z koniecznością podjęcia zdalnego trybu pracy. Aby skutecznie realizować zadania potrzeba odpowiednich narzędzi — na przykład wideo komunikatora pozwalającego na połączenia konferencyjne. Jedną z najpopularniejszych usług tego typu okazuje się Zoom. Amerykańskie rozwiązanie zyskało ogromną popularność na całym świecie. Za popularnością przeważnie idą również zawistne spojrzenia i ewentualna krytyka. Nie zabrakło ich w przypadku Zooma, który został posądzony o niewystarczające zabezpieczenia. W odpowiedzi na zarzuty firma postanowiła wprowadzić kompleksowe szyfrowanie. Niestety, nie dla wszystkich.

Koronawirus zmusił wielu z nas do pracy w domowym zaciszu. Niezależnie od tego, czy realizujemy nasze zadania na wygodnej kanapie, przy stole kuchennym, w ogrodzie, czy na biurku przeznaczonym do tego celu, potrzebne są nam odpowiednie narzędzia. Zoom do takowych należy, jednak mimo olbrzymiej popularności, aplikację krytykuje się za zbytnią podatność na ataki, włamania oraz inne incydenty bezpieczeństwa. Krytyce nie było końca aż do ogłoszenia przez usługodawcę prac nad wdrożeniem szyfrowania end-to-end, które w założeniach ma zabezpieczyć wideokonferencje przed niepowołanym dostępem.

Wszystko brzmi pięknie, jednak tylko pozornie. Okazuje się, że szyfrowanie end-to-end dotyczy wyłącznie użytkowników planów płatnych. Darmowe konta nie będą szyfrowane i nie chodzi tu nawet o ewentualne koszta. Zoom chce być w stanie współpracować z FBI oraz innymi organami ścigania. CEO Zooma uznał, że „złoczyńcy” przeważnie korzystają z darmowych kont, dlatego też firma chce zachować możliwość dostępu do konwersacji. Brzmi sensownie, ale kłóci się z ideą bezpiecznego komunikatora wideo. Na ten moment omawianie poufnych spraw za pomocą Zooma nie jest najlepszym pomysłem.

