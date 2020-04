Messenger Pokoje: Nowa alternatywa dla Zoom, ale z pewną wadą

Facebook przedstawia swoją nową usługę będąca odpowiedzią na Zoom. Niestety, nie bezpośrednią, gdyż w wideo komunikatorze zabrakło jednej istotnej cechy. Chodzi o szyfrowanie połączenia, które zapewnia prywatność wideokonferencji. Niemniej, sam pomysł wydaje się trafiony, szczególnie że w ostatnim czasie liczba użytkowników korzystających z tego typu usług poszybowała w górę. Produkt nie jest natomiast kierowany do klienta biznesowego i nie ryzykowałbym korzystania z niego nawet w małych zespołach omawiających jakiekolwiek służbowe projekty. Facebook dedykuje usługę Messenger Pokoje rodzinom, znajomym oraz grupom zainteresowanym np. wideokonferencją tematyczną.

Messenger Pokoje to usługa oferująca połączenia wideo, z mechanizmem działania zbliżonym do tego, co oferuje Zoom. Są jednak pewne różnice.

Dawniej, z rozmów wideo korzystaliśmy często, ale intensywność ta była nieporównywalna, z tym, z czym mamy do czynienia dziś. W dobie pandemii koronawirusa wideorozmowy używane są nie tylko przez firmy w celu omawiania bieżących projektów, ale także przez użytkowników domowych. Spotkania z rodzicami, zabawne rozmowy z przyjaciółmi, a nawet próby nawiązania nowych relacji - wszystko to realizujemy w formie wideo. Aplikacji oferujących rzeczoną funkcję mamy bez liku, ale większość z nich to „poważne” rozwiązania, które niekoniecznie sprawdzają się w luźnych pogawędkach. Z Messenger Pokoje, czyli nowością ze stajni Zuckerberga będzie inaczej.

W jednym pokoju może rozmawiać w jednym czasie aż 50 osób, jednak to administrator, czyli osoba, do której należy Pokój, będzie mogła decydować o widoczności pokoju, a także o ewentualnym usunięciu z niego poszczególnych użytkowników. Zaproszenia możemy udostępniać za pośrednictwem Facebookowej tablicy lub grup. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać link z zaproszeniem poprzez Messengera, SMS-a lub e-maila. Co ważne osoba nie musi być naszym znajomym. Ba, nie musi nawet posiadać konta w na Facebooku. Nie zabraknie tutaj oczywiście efektów AR znanych z Messengera. Pokoje będą trafiać na kolejne rynki w ciągu najbliższych dni.

Źródło: Facebook