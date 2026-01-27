Amerykańscy programiści masowo przechodzą na chiński model GLM-4.7 firmy Zhipu AI. Serwery nie wytrzymują naporu

Chiński startup Zhipu AI stanął przed problemem, którego pozazdrościłaby mu większość firm technologicznych, czyli zbyt dużym zainteresowaniem swoim produktem. Właśnie wprowadziła drastyczne ograniczenia dostępu do swojego nowego modelu kodującego GLM-4.7, redukując liczbę nowych rejestracji o 80 procent. Powodem nie były decyzje biznesowe ani regulacyjne, ale pięciokrotny wzrost ruchu, który zdominowali programiści z USA i innych krajów zachodnich.

Chiński model GLM-4.7 osiągnął 73,8 % w benchmarku SWE-bench Verified, wywołując taką falę zainteresowania amerykańskich deweloperów, że Zhipu AI musiało wprowadzić ograniczenia dla nowych użytkowników.

GLM-4.7 to najnowsza wersja modelu językowego firmy Zhipu AI, czyli pekinskiego startupu założonego przez naukowców z Uniwersytetu Tsinghua. Model osiągnął wynik 73,8 proc. w benchmarku SWE-bench Verified, który testuje zdolność systemów AI do rozwiązywania rzeczywistych problemów programistycznych. To rezultat wyższy niż większość konkurencyjnych rozwiązań open source i niemal dorównujący zamkniętym modelom takim jak Claude Sonnet 4.5 (77,2 proc.). W innych testach GLM-4.7 również spisał się przekonująco, bo aż 87,4 proc. w τ²-Bench czy skokowy wzrost z 24,5 do 41 proc. w Terminal Bench 2.0 względem poprzednika.

Najintensywniejszy ruch w pierwszych dniach po premierze pochodził nie z Chin, ale właśnie z rynku amerykańskiego. CEO firmy Baseten, Tuhin Srivastava, w rozmowie z CNBC wskazywał, że deweloperzy kierują się prostą zasadą, wybierają narzędzie, które rozwiązuje problem lepiej, taniej i szybciej, niezależnie od kraju pochodzenia. GLM-4.7 skutecznie konkuruje ceną. Pełen plan kodujący kosztuje około 6 dolarów miesięcznie, znacznie mniej niż Claude Pro czy ChatGPT Plus, a jednocześnie oferuje rozsądną jakość w zadaniach związanych z automatyzacją kodu i generowaniem rozwiązań programistycznych.

Decyzja Zhipu o limitowaniu dostępu pokazuje poważny problem infrastrukturalny. Chińskie firmy AI, mimo imponujących postępów w jakości algorytmów, wciąż zmagają się z ograniczeniami w dostępie do mocy obliczeniowej. Amerykańskie sankcje na eksport zaawansowanych chipów GPU sprawiają, że skalowanie usług pod globalnym ruchem staje się wyzwaniem logistycznym. Zhipu poinformowało, że priorytetowo traktuje obecnych subskrybentów, nowi mogą liczyć jedynie na 20 proc. wcześniejszej przepustowości rejestracji.

Sytuacja ta pokazuje szerszy kontekst walki o pozycję na rynku AI, który, jak pisaliśmy wcześniej przy okazji modeli DeepSeek V3.2, przestaje być zdominowany wyłącznie przez amerykańskie rozwiązania. Chińskie firmy takie jak Zhipu, DeepSeek czy wcześniej opisywany przez nas Ant Group, pokazują że potrafią dostarczać konkurencyjne jakościowo modele przy znacznie niższych kosztach. Dla użytkowników końcowych oznacza to szerszy wybór, dla gigantów z Doliny Krzemowej realną presję konkurencyjną, która wymusza innowacje i obniżki cen.

Źródło: Bloomberg, StartupHub.ai, South China Morning Post, LLM Stats, Medium, CNBC