OpenAI ujawnia architekturę agenta Codex CLI - szczegóły pętli agentowej i zarządzania kontekstem

OpenAI opublikowało obszerny wpis techniczny, w którym szczegółowo opisuje, jak działa Codex CLI, ich agent do automatycznego pisania kodu. To wyjątkowa sytuacja, bo zazwyczaj firmy AI trzymają takie informacje pod kluczem. Decyzja o transparentności ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącej konkurencji między narzędziami do kodowania wspomaganego AI, gdzie gracze tacy jak Anthropic z Claude Code, Cursor czy Windsurf ścigają się o uwagę programistów.

OpenAI po raz pierwszy szczegółowo ujawnia, jak działa pętla agentowa w Codex CLI, od promptów przez cachowanie po zarządzanie oknem kontekstu.

Wpis autorstwa zespołu OpenAI koncentruje się na tzw. agent loop, czyli sercu każdego agenta AI. To cykliczny proces, w którym agent pobiera dane od użytkownika, konstruuje prompt dla modelu językowego, otrzymuje odpowiedź, a następnie wykonuje wywołania narzędzi (jak uruchomienie komendy w terminalu czy odczyt pliku). Proces powtarza się, aż model przestanie żądać kolejnych działań i wygeneruje finalną odpowiedź. Brzmi prosto, ale diabeł tkwi w szczegółach implementacji. OpenAI ujawnia, że Codex komunikuje się z Responses API, budując prompt ze składników o różnym priorytecie: instrukcje systemowe, definicje narzędzi (włącznie z serwerami Model Context Protocol) i dane wejściowe użytkownika.

Najważniejszym wyzwaniem okazuje się zarządzanie rosnącym promptem. Każda kolejna wymiana w konwersacji dodaje treść, co prowadzi do kwadratowego wzrostu przesyłanych danych. Firma rozwiązuje to przez prompt caching, który przy trafnych dopasowaniach zmienia złożoność z kwadratowej na liniową. Cache trafia jednak tylko przy dokładnych dopasowaniach prefiksu, co zmusza deweloperów Codex do ostrożności. Zmiana kolejności narzędzi MCP w trakcie rozmowy może spowodować kosztowną utratę cache'u.

Gdy pamięć się zapełnia, Codex wykorzystuje specjalną funkcję kompresji, która zamienia długą historię rozmowy w skondensowaną wersję. Model AI otrzymuje wtedy skrót zawierający esencję wcześniejszych interakcji, co pozwala mu kontynuować pracę bez przekraczania limitów. OpenAI świadomie rezygnuje z prostszego rozwiązania technicznego, które wymagałoby przechowywania danych z poprzednich sesji. Kłóciłoby się to z obietnicami prywatności dla klientów biznesowych, którzy nie chcą, aby ich kod był zapisywany na serwerach. To pokazuje, że decyzje architektoniczne w agentach AI to nie tylko technologia, ale też polityka prywatności.

Wobec konkurencji oferującej wizualne IDE (Cursor) czy dynamiczne współdzielenie pracy (Windsurf), OpenAI stawia na transparentność i otwarte źródło. Codex CLI jest dostępny na GitHubie, co wyróżnia go na tle zamkniętych rozwiązań. To strategia odwrotna niż w przypadku ChatGPT czy interfejsu webowego, tam OpenAI trzyma implementację pod kluczem. Dla programistów oznacza to możliwość zajrzenia pod maskę i zrozumienia, jak naprawdę funkcjonują współczesne agenty kodujące. Jest to wiedza, która może być istotna przy wyborze narzędzia do codziennej pracy. W erze, gdy agenty AI stają się standardowym elementem workflow deweloperskiego, zrozumienie ich ograniczeń i mocnych stron przestaje być luksusem, a staje się wręcz koniecznością.

Źródło: OpenAI, GitHub