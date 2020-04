Intel Frost Canyon - Test komputera NUC z układem Core i7-10710U

Intel posiada w swojej ofercie całkiem sporą liczbę małych zestawów komputerowych określanych jako NUC. W ostatnim czasie sporo mówiło się o nowej grupie tychże komputerów określanych jako NUC Ghost Canyon. Urządzenia te cechują się modularną budową, gdzie do środka możemy umieszczać np. karty graficzne. Poza tym znajdziemy tam także specjalnie skonstruowany "The Element" z procesorem, który także można wymieniać. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Intel planuje wprowadzić jeszcze jedną grupę komputerów NUC o nazwie Frost Canyon. Urządzenia te zostaną wyposażone w procesory 10 generacji z rodziny Comet Lake-U. Zapraszamy już teraz na premierowy test tego gotowego zestawu, bazującego na 6-rdzeniowym i 12-wątkowym procesorze Intel Core i7-10710U.

Autor: Damian Marusiak

Z początku tego roku do sprzedaży zaczęły pomału wchodzić nowe zestawy Intel NUC Frost Canyon, które wykorzystują mobilne procesory 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake-U. Przygotowywane zostały warianty z procesorami Intel Core i3-10110U, Core i5-10210U oraz Core i7-10710U. Wszystkie układy mają domyślnie ustawione TDP na poziomie 25W, co zwłaszcza w przypadku ostatniego z układów jest dobrą wiadomością z racji tego, że jednostka ta wyposażona jest w sześć rdzeni oraz dwanaście wątków. Komputery Frost Canyon będą dostępne w dwóch rozmiarach - większy zmieści zarówno nośnik SSD M.2 jak i dodatkowy 2,5" HDD/SSD. Mniejszy z kolei będzie wyposażony wyłącznie w dysk SSD M.2. Właśnie taka konstrukcja przyjechała do redakcji - z 6-rdzeniowym Core i7-10710U oraz dwoma dyskami - SSD i HDD w akompaniamencie 16 GB RAM DDR4-2666.

Intel Frost Canyon NUC to nowy komputer przygotowany z myślą o np. pracy biurowej. Sprzęt bazuje na procesorach 10 generacji Comet Lake-U - Core i3-10110U, Core i5-10210U oraz Core i7-10710U, które mają domyślnie ustawione TDP na poziomie 25W.

Intel Core i7-10710U to przedstawiciel 10 generacji procesorów Comet Lake-U. Premiera tych jednostek zbiegła się w czasie z premierą 10 nm Ice Lake-U. Pomimo przynależności obu serii do 10 generacji, procesory Ice Lake i Comet Lake dość znacząco się od siebie różnią. Przede wszystkim Comet Lake-U w dalszym ciągu bazuje na 14 nm procesie technologicznym i mikroarchitekturze Skylake. Core i7-10710U to najwyższy w hierarchii model, który jako pierwszy w energooszczędnej linii ULV został wyposażony w sześć fizycznych rdzeni oraz dwanaście wątków. Dotychczas maksymalnie otrzymywaliśmy cztery rdzenie i osiem wątków. Tym samym możemy spodziewać się wyższej wydajności zwłaszcza w aplikacjach wykorzystujących wielowątkowość. Układ posiada również 12 MB pamięci cache L3 oraz wbudowany kontroler pamięci DDR4-2666, LPDDR3-2133 oraz LPDDR4X-2933. Nie brakuje także wbudowanego w chipset kontrolera dla WiFi 6.

Konfiguracja Intel Frost Canyon NUC:



Procesor Intel Core i7-10710U (1,1 - 4,7 GHz)

16 GB RAM DDR4 2666 MHz CL19

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 620

Dysk SSD 256 GB / Kingston U-SNS8154P3256GJ / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

Dysk HDD 1 TB / Seagate ST1000VT001 / 5400 RPM

System Microsoft Windows 10 Home w wersji 1909 (November Update)

Komputer domyślnie nie ma dedykowanej karty graficznej - nie jest to żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że NUC Frost Canyon jest urządzeniem o niewielkich wymiarach. Za wyświetlanie obrazu odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 620. Możemy jednak wykorzystać urządzenie jako bazę dla mocniejszej konfiguracji. NUC posiada bowiem port Thunderbolt 3 o pełnej przepustowości 40 Gbps. Możemy więc podłączyć np. stację eGPU z dedykowaną kartą graficzną i cieszyć się znacznie wyższą wydajnością w grach, choć oczywiście nie będzie to taki sam poziom jak tradycyjny PC z zamontowanymi podzespołami. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z urządzenia głównie do pracy kiedy do jest potrzebne, a w wolnej chwili podłączyć stację eGPU z kartą NVIDII lub AMD.