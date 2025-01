Zephyr GeForce RTX 3060 Ti - niereferencyjna karta graficzna z nietuzinkowym różowym laminatem

Nieczęsto się zdarza, żeby karty graficzne wyróżniały się różowymi barwami, a już szczególnie, jeśli samo PCB także jest w tych odcieniach. To nietypowe rozwiązanie ujrzymy w karcie graficznej od producenta Zephyr, który jednak funkcjonuje tylko na rynku chińskim. W jego ofercie nie ujrzymy zbyt wielu modeli, jednak wszystkie z nich są dość ciekawie wykonane. Czy tytułowy niereferencyjny model jest w stanie zaoferować cokolwiek poza swoim szczególnym wyglądem?

Producent kart graficznych Zephyr wprowadził na chiński rynek nowy model GeForce'a RTX 3060 Ti. Wyróżnia się on przede wszystkim drukowaną płytką oraz chłodzeniem w odcieniach różu.

Rozwiązanie od Zephyra jest doprawdy przykuwające wzrok. Co prawda na rynku już wcześniej były obecne karty graficzne z różowym akcentem, jednak nie odniosły one do tej pory zbyt wielkiego sukcesu. Omawiana karta skonstruowana jest w formacie ITX, więc idealnie sprawdzi się w bardziej kompaktowych obudowach. Do czynienia mamy z pojedynczym wentylatorem, który także współgra z całościowym designem pod kątem barw. Po względem parametrów technicznych karta opiera się na układzie od NVIDII z rodziny Ampere - GeForce RTX 3060 Ti. Niereferencyjny model nie doczekał się firmowego OC. Spotkamy się bowiem z bardzo standardowym taktowaniem rdzenia w trybie boost, które wynosi 1750 MHz.

Na pokładzie znalazło się 8 GB pamięci RAM GDDR6 na 256-bitowej szynie danych, a także 8-pinowe złącze zasilania (rekomendowana moc zasilacza to 500 W). Dostępne są również trzy złącza DisplayPort oraz jedno HDMI. Karta graficzna ma wymiary 172 x 123 x 42 mm. Obudowa z tyłu również bardzo uzupełnia design, albowiem ujrzymy tam wycięte otwory w kształcie płatków kwiatów. Jeśli jesteśmy jakkolwiek zainteresowani produktem, to niestety, ale poza Chinami nie będziemy w stanie go spotkać, chyba że z drugiej ręki. Natomiast sama karta graficzna oprócz swojego wyróżniającego się wyglądu, nie ma nam nic więcej do zaoferowania. Jest to po prostu kolejny produkt, skierowany do bardzo niszowej grupy odbiorców.

Źródło: VideoCardz