Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce V2 - nowa edycja karty graficznej, która eliminuje problemy ze złączem 12VHPWR

Nie tylko w świecie elektroniki, normą jest fakt, że producenci wydają nowe rewizje swojego sprzętu. Często są to lekkie poprawki czy podmiany pewnych części, które nie wpływają za wiele na działanie urządzenia. Tym razem jednak Gigabyte wypuścił nie tyle rewizję, co całkowicie nowy projekt znanej już od jakiegoś czasu karty graficznej GeForce RTX 4090 Windforce 24G. Zmianą uległo nie tylko chłodzenie, bowiem zastosowano całkowicie nowe autorskie PCB.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce V2 24G - nowa wersja znanej karty graficznej, która dostała autorskie PCB i nowy projekt chłodzenia, aby zapobiegać problemom ze złączem 12VHPWR.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce V2 24G otrzymał przeprojektowane autorskie PCB. Na poniższym zdjęciu możemy zauważyć, że producent postanowił przenieść złącze 12VHPWR na bok karty graficznej. Co ciekawe wtyczka zasilania znajduje się zaraz pod ostatnim wentylatorem. Producent nie wydał jednak żadnego oświadczenia, dlaczego postanowiono przenieść wtyk właśnie w to miejsce. Mimo to użytkownicy internetu od razu skojarzyli tę zmianę z wypalającymi się złączami 12VHPWR, gdyż takie ułożenie wtyczki skutecznie może przeciwdziałać wyginaniu się przewodów oraz naprężeniom na pinach zasilających. Dodatkowo warto zauważyć, że wtyczka jest również aktywnie chłodzona, co realnie może przeciwdziałać nadmiernemu przegrzewaniu się styków w złączu.

Oprócz PCB zmianie uległo również chłodzenie karty graficznej. Wersje z dopiskiem V2 cechuje mniejszy radiator, gdyż jego szerokość to 136 mm, czyli o 14 mm mniej niż starsza wersja oraz grubość wynosząca 56 mm, czyli również 14 mm mniej. Natomiast długość obu kart jest identyczna. Oprócz tego zastosowano inny desing obudowy chłodzenia. Przedstawiono też nowy wspornik dla GPU, który jest kompatybilny z nową konstrukcją. Wszelkie inne parametry zostały na tym samym poziomie, bez większych zmian. Na chwilę obecną GeForce RTX 4090 Windforce V2 24G ukazał się na rynku chińskim, jednak jest to już tylko kwestia czasu gdy nowa wersja karty graficznej od Gigabyte zawita na rynku europejskim.

