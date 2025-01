GIGABYTE - pojawiły się doniesienia o pękających płytkach drukowanych w kartach graficznych firmy

Rozmiary kart graficznych rosną, a wraz z tym zwiększa się także ich masa. To sprawia, że w kluczowych fragmentach płytki drukowanej pojawiają się duże obciążenia. Jeśli dodatkowo karta ma jakieś wady konstrukcyjne, to może to prowadzić do pęknięć. Z taką sytuacją muszą borykać się właściciele niektórych modeli firmy GIGABYTE. Problem obejmuje głównie układy NVIDIA GeForce RTX 3000, ale zdarzają się też przypadki uszkodzonych kart z serii GeForce RTX 4000.

W sieci pojawiły się doniesienia o pękniętych płytkach drukowanych w kartach GeForce RTX 3000 i GeForce RTX 4000 firmy GIGABYTE. Problem jest na tyle poważny, że zakłóca prawidłowe działanie układu.

Wspomniane pęknięcie pojawia się w okolicy złącza PCIe x16. Nie byłby to problem krytyczny, gdyby pęknięcie nie blokowało prawidłowego przesyłu prądu. W jego wyniku część podzespołów całego układu jest pozbawiona zasilania, a to uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie karty. Oczywiście nie w każdym przypadku pęknięcie jest tak samo duże, a co za tym idzie różnią się także szkody, które to zjawisko wywołuje. Zasadniczą kwestią jest jednak to, że GIGABYTE często odmawia uznania reklamacji wadliwych kart. Zamiast tego odsyła je do użytkowników na ich koszt z naklejką wskazującą uszkodzenie. Jest to sugestia, jakoby usterka powstała z winy użytkownika, a w przeważającej części przypadków tak nie jest.

Wiele wskazuje też na to, że niektóre zestawy komputerowe były sprzedawane z już pękniętymi kartami, ale są też przypadki, w których usterka pojawiała się wraz z upływem czasu w oddzielnie zakupionych jednostkach. Choć problem dotyczy głównie kart GeForce RTX 3000, to są też przypadki występowania zjawiska w modelach z najnowszej generacji. Bezpośrednią przyczyną są zapewne wymiary i ciężar kart, ale nie można wykluczyć także pewnych wad konstrukcyjnych. Choć jakość płytki drukowanej może mieć znaczenie, to kluczowy jest w tym przypadku fakt, że brzegiem karty przebiega zbyt wiele ścieżek wykorzystywanych do przesyłu prądu. Gdyby tak nie było, pęknięcie miałoby znacznie mniejszy wpływ na działanie układu, przynajmniej dopóki odpowiednio by się nie powiększyło.

Użytkownik Twittera o pseudonimie 0xcats podejrzewa, że problemy mogą wynikać także między innymi z większego niż w przeszłości wycięcia w okolicy, w której przebiegają istotne podzespoły całego układu. W połączeniu z bardzo dużym obciążeniem karty w tej okolicy prowadzi to do opisywanej usterki. W jego ocenie, producenci mogą zapobiegać występowaniu problemu poprzez oddalenie krytycznych elementów konstrukcji od wspomnianego wycięcia, ograniczenie samego wycięcia i odpowiednie wzmocnienie go wypełnieniem miedzianym. Ważne jest także zastosowanie dobrych wsporników, które odciążą masywny układ. Jeśli zaś chodzi o już uszkodzone karty, to ich naprawa teoretycznie jest możliwa, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi. W dodatku nie gwarantuje pełnego sukcesu.

So about the cracking Gigabyte RTX series cards...

Left the cracked card.

On the right Gigabytes old RX580 card.



As someone with PCB design experience I have *concerns* let me explain why.

pic.twitter.com/bPQsBNPx5u — 0xcats@fosstodon.org (@0xCats) June 10, 2023

Źródło: Tom's Hardware, @0xcats (Twitter)