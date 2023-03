GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO - nowa wersja wydajnej karty graficznej z poprzedniej generacji

Radeon RX 6800 XT to nadal wydajna karta graficzna, choć nie da się ukryć, że jej premiera odbyła się niemal 2,5 roku temu. Na rynku znajdziemy już nawet modele nowej generacji, jednak wygląda na to, że niektóre dobrze nam znane układy jeszcze chwilę pozostaną w sklepach. Jak donosi serwis VideoCardz, firma GIGABYTE szykuje się do wprowadzenia nowego modelu Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO. Co wiadomo o tej karcie?

GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO wyróżnia się ogromnym systemem chłodzenia, który został już wcześniej zastosowany w Radeonie RX 6950 XT Gaming OC. Warto zauważyć, że karta otrzymała aż trzy gniazda zasilania 8-pin.

Jak się okazuje, GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO mocno różni się Radeona RX 6800 XT Gaming OC. Model z dopiskiem PRO cechuje się znacznie większym systemem chłodzenia (33 cm vs 28,6 cm), który został już zastosowany w Radeonie RX 6950 XT Gaming OC. Choć nie ujawniono jeszcze taktowań rdzenia karty, to jednak można spodziewać się, że będzie to jeden z najszybszych niereferencyjnych Radeonów RX 6800 XT z dodatkowym potencjałem do overclockingu. Wskazuje na to nie tylko masywne chłodzenie, ale także trzy złącza zasilania 8-pin.

GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC vs RX 6800 XT Gaming OC PRO

GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO wyróżnia się również niestandardowym zestawem portów wideo - na śledziu znajdziemy po dwa gniazda DisplayPort 1.4a i HDMI 2.1. Pytanie tylko, po co producent wydaje nową wersję karty RDNA 2 grubo ponad 2 lata po jej premierze? Można się domyślać, że celem jest pozbycie się zapasów kart Radeon poprzedniej generacji, a także wyprodukowanych już systemów chłodzenia. Warto dodać, że od dawna nie widzieliśmy doniesień na temat Radeonów RX 7800 / RX 7700 opartych na architekturze RDNA 3, a więc wygląda na to, że w najbliższych tygodniach lub miesiącach bardziej oszczędni gracze nadal będą musieli wybierać wśród układów poprzedniej generacji.

Źródło: VideoCardz