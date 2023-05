GIGABYTE przedstawia harmonogram rozwojowy dla układów serwerowych do 2025 roku. Będzie bardzo ciepło i prądożernie

Giga Computing to spółka zależna od GIGABYTE Technology, która jest dużym graczem w branży wysoko wydajnego sprzętem do serwerów. Przedsiębiorstwo przygotowało harmonogram rozwojowy w kontekście konsumpcji energii przez układy serwerowe do 2025 roku. Wynika z niego, że w najbliższych latach nowe super komputery otrzymają jednostki CPU, GPU i APU cechujące się nie tylko większą wydajnością, ale też bardzo wysokim poborem mocy.

Kategoria układów CPU została podzielona w zestawieniu na dwie odrębne firmy. Oczekuje się, że Intel utrzyma parametr TDP do 350 watów w czwartej generacji chipów Intel Xeon Sapphire Rapids-SP oraz piątej generacji procesorów Intel Xeon Emerald Rapids-SP. W drugiej połowie 2024 roku należy spodziewać się podniesienia wartości TDP do 500 W. Oznacza to wzrost o 43% w tej kategorii między piątą a szóstą generacją serwerowych układów Intela. Niestety to samo można powiedzieć o konkurencji ze strony AMD. Układy EPYC Turin oparte na mikroarchitekturze Zen 5 mają zużywać do 600 watów mocy, co ma stanowić wzrost o 50% w porównaniu z układami EPYC Genoa opartymi na mikroarchitekturze Zen 4 (jednocześnie jednak liczba rdzeni zwiększy się z maksymalnych 96 do 128).

Następną kategorią są akceleratory graficzne działające na interfejsie PCIe. Według zaprezentowanego harmonogramu, NVIDIA w 2024 roku zaoferuje układy o TDP do 500 W, zastępując istniejące już akceleratory NVIDIA H100 (interfejs PCIe) o mocy od 350 W do 450 W. Przewiduje się, że za sprawą wprowadzenia przez firmę NVIDIA standardu 12VHPWR w 2025 roku możemy doczekać się układów, które z łatwością skonsumują nawet 600 W mocy. Pod tym względem nieco lepiej wypada AMD, gdyż nowe układy Instinct (CDNA 4) będą osiągały TDP do 400 W dopiero w 2024 roku. Rozwiązania oparte na gnieździe SXM już w chwili obecnej dobijają do granicy 700 W za sprawą jednostek H100 (obudowa SXM). Choć następcy tego chipu nie znajdziemy na liście, to przewiduje się, że utrzyma on parametr TDP lub zbliży się do zakresu 1 kW. W przypadku firmy AMD TDP obecnych układów jest oceniane na 560 W. Jednak nie mamy żadnych konkretnych szacunków dla nowych chipów Instinct MI300.

Co ciekawe w harmonogramie całkowicie pominięto wzmianki o najnowszych akceleratorach Intela, takich jak seria Ponte Vecchio czy Intel Xeon GPU Max. Jednak warto wspomnieć, że Intel ogłosił wprowadzenie nowych układów graficznych Falcon Shores już w 2025 roku. Na samym końcu tabeli można zauważyć nowe jednostki Grace CPU Superchip i Grace Hopper Superchip firmy NVIDIA. Mają one dysponować mocami od 600 W do nawet 1000 W. Oczekuje się, że ukażą się one na rynku korporacyjnym już pod koniec tego roku lub w pierwszej połowie 2024 roku. Słowem końca można rzec, że wyższa wydajność jest coraz częściej okupiona wyższym poborem energii. Niestety, ale jako typowi użytkownicy sprzętu PC również zaczynamy powoli doświadczać tego zjawiska na rynku układów konsumenckich.

