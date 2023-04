Intel zapowiada nowoczesne rozwiązania chłodnicze dla układów o TDP równym 2000 W, niektóre projekty to niemalże science fiction

Układy elektroniczne z każdym rokiem zużywają coraz więcej energii, widzimy to nie tylko w specyfikacjach produktowych, ale też po naszych portfelach. Jednak warto wiedzieć, że w stosunku do rynku konsumenckiego, układy przygotowywane z myślą o serwerach, mogą sobie pozwolić na jeszcze większy pobór mocy. Wraz z nim rośnie też ciepło, które trzeba odprowadzić. Dlatego Intel w pocie czoła pracuje nad naprawdę niesamowitymi rozwiązaniami chłodniczymi.

Intel opracował komorę parową 3D o potencjale chłodzenia nawet do 2000 W, ale też niesamowite rozwiązania niemalże z filmów science fiction. Między innymi systemy sztucznej inteligencji, które wystrzeliwują zimną ciecz bezpośrednio na gorące punkty chłodzonego chipu.

Na samym początku warto wytłumaczyć, skąd w ogóle bierze się ciepło w układach elektronicznych takich jak CPU czy GPU. Podstawą każdego takiego układu jest tranzystor, który działa w tak zwanym trybie pracy klucza, czyli przełącza się między stanem nasycenia a zatkania. Gdy taki element jest w stanie nasyconym, otrzymujemy jedynkę logiczną, jednak gdy mamy stan zatkania, otrzymujemy zero logiczne. Każde takie przełączenie trwa ułamki sekund, gdyż z reguły taktowanie dzisiejszych procesorów jest na poziomie GHz. Jednak każde takie przełączenie wydziela pewną ilość ciepła. Dlatego tym więcej tranzystorów znajduje się w układzie elektronicznym, tym większą temperaturę będzie osiągał układ, choć efekt ten jest w pewnym stopniu redukowany przez postępującą minimalizację. Gdyż tym mniejszy element, tym mniej prądu potrzebuje. Jednak miniaturyzacja sprzyja też większej ilości tranzystorów.

Intel wiedząc, że technologia zmierza ku większej liczbie rdzeni oraz dwuletniemu podwojeniu się liczby tranzystorów, poszukuje innowacyjnych sposobów chłodzenia dla projektowanych chipów nowej generacji. Dodatkowo jak wynika z badań, za nawet 40% zużycie prądu w centrach danych odpowiedzialne są systemy chłodzące. Dlatego przedsiębiorstwo planuje w przyszłości zwiększyć wydajność odprowadzania ciepła, tworząc przy tym jak najbardziej energooszczędne rozwiązania. Firma planuje zrezygnować z klasycznego chłodzenia powietrzem, gdyż to nie spełnia ekonomicznych oczekiwań. Dlatego nowoczesne projekty takie jak wspomniana już komora parowa 3D osadzona na radiatorach w kształcie koralowców oraz systemy sztucznej inteligencji, które wystrzeliwują zimną ciecz bezpośrednio na gorące punkty chipu, mają być wykorzystywane w przyszłości i zapewniać dużą energooszczędność infrastruktury chłodniczej.

Ponieważ układy krzemowe stają się coraz trudniejsze do chłodzenia, technologia ta ma umożliwiać pracę procesorowi w niższej temperaturze ze wzrostem wydajności na poziomie od 5% do 7% przy zachowaniu tej samej mocy. Wracając jeszcze na chwilę do komór parowych 3D, warto dopowiedzieć, że zostały one wykonane z uszczelnionych płaskich metalowych kieszeni, które zostały wypełnione cieczą o wysokiej gęstości i odpowiednio dobranej temperaturze wrzenia. Projekt ten w połączeniu z radiatorem w kształcie koralowca zapewniać ma niezwykle niski opór termiczny, który ma przełożyć się na większą wydajność. Amerykańska firma szacuje również, że w ciągu ostatniej dekady zaoszczędziła 1 TW/h energii elektrycznej dzięki ulepszeniom, które inżynierowie wprowadzili do procesorów i systemów chłodzących. Trzeba przyznać, że przyszłość zapowiada się niezwykle ciekawie, a nie są to jedyne takie projekty.

Źródło: Intel