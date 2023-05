NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i AMD Radeon RX 7600 - wyciekła lista modeli kart przygotowywanych przez firmę GIGABYTE

Jeszcze w maju swoją premierę powinny mieć układy graficzne GeForce RTX 4060 Ti i Radeon RX 7600. Opublikowano właśnie listę modeli przygotowywanych przez jednego z producentów. Chodzi tutaj o karty firmy GIGABYTE. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że obie będą wyposażone w 8 GB VRAM. Uwagę zwraca jednak mnogość modeli pierwszego z powyższych układów. Warto zauważyć, że nie wszystkie muszą doczekać się ostatecznie premiery.

Wyciekła lista modeli kart graficznych GeForce RTX 4060 Ti i Radeon RX 7600 od firmy GIGABYTE. Uwagę zwraca duża liczba wariantów pierwszego z wymienionych układów. Nie wszystkie jednak muszą trafić na rynek.

Opublikowane informacje pochodzą ze strony Eurasian Economic Comission. GIGABYTE jest znany z tego, że składa nowe wnioski do tego organu na kilka tygodni przed premierą układów. Najnowszy z nich obejmuje dwa modele GPU Radeon RX 7600 i aż dziewięć odmian GeForce RTX 4060 Ti. Potwierdza to przypuszczenia, że karty te będą wydane w podobnym terminie. Mamy też ostateczny dowód na to, że obie zaoferują 8 GB pamięci. Poniżej znajduje się pełna lista.

GeForce RTX 4060 Ti:

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AORUS Extreme 8GB (GV-N406TAORUS E-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 8GB (GV-N406TAERO OC-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AERO 8GB (GV-N406TAERO-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming 8GB (GV-N406TGAMING-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB (GV-N406TEAGLE-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WindForce OC 8GB (GV-N406TWF2OC-8GD),

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WindForce 8GB (GV-N406TWF2-8GD).

Radeon RX 7600 8GB:

GIGABYTE Radeon RX 7600 8GB Gaming (GV-R76GAMING-8GD),

GIGABYTE Radeon RX 7600 8GB Gaming OC (GV-R76GAMING OC-8GD).

Warto zwrócić uwagę na gigantyczne dysproporcje pomiędzy liczbą modeli poszczególnych kart. Nie jest to jednak dziwne, jeśli spojrzymy na udziały AMD i NVIDII w rynku. Układy drugiej z tych firm cieszą się bowiem znacznie większą popularnością, a co za tym idzie przyciągają więcej uwagi producentów. Oczywiście, jak już zostało wspomniane, wniosek do EEC nie oznacza automatycznie, że wszystkie wymienione modele trafią na rynek. Część z nich może być ograniczona do konkretnych rynków lub nie pojawić się w ogóle. Na jakimś etapie były jednak z pewnością rozważane.

Warto też wspomnieć o tym, że jeden z rosyjskich sklepów podzielił się informacją na temat modeli GeForce RTX 4060 Ti przygotowywanych przez firmę Palit. Na liście znajdują się cztery odmiany karty oparte na projektach Dual i StormX. Najprawdopodobniej cechowały się będą dwoma wentylatorami i są celowane w średni segment rynku. Przeciek potwierdza także obecność 128-bitowej szyny pamięci.

Źródło: VideoCardz