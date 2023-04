NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - sfotografowano rdzeń AD106-350 i pamięć karty. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia

Według dostępnych obecnie informacji jeszcze w maju tego roku swoją premierę będzie miała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. To propozycja skierowana dla osób, które zadowolą się niższym segmentem cenowym, a co za tym idzie gorszą wydajnością i mniejszą ilością VRAM. W udostępnionym na Twitterze przecieku opublikowano zdjęcie rdzenia, na którym karta będzie bazowała. Można też zauważyć, jaką pamięć zastosowano.

Opublikowano zdjęcie rdzenia AD106-350, który będzie podstawą karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Na fotografii znalazły się także kości pamięci GDDR6 Samsunga.

GeForce RTX 4060 Ti wykorzysta rdzeń AD106-350. Zdjęcie, które udostępnił użytkownik MEGAsizeGPU potwierdza zatem wcześniejsze przypuszczenia. Oznacza to obecność niższej kategorii rdzenia, niż w poprzedniej generacji kart z tego segmentu cenowego. GeForce RTX 3060 Ti charakteryzował się bowiem rdzeniem GA104-200. Najsłabszy z dotąd zaprezentowanych układów Ada Lovelace skorzysta także z innej pamięci niż wyżej pozycjonowane modele. Na fotografii widać kości GDDR6 Samsunga. Będą one działały w oparciu o szynę 128-bitową.

GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 3060 Ti Architektura Ada Lovelace Ampere Rdzeń AD106-350 GA104-200 Rdzenie CUDA 4352 4864 Bloki SM 34 38 Jednostki RT 34 38 Jednostki Tensor 136 152 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1410 MHz Taktowanie boost 2535 MHz 1665 MHz Moc obliczeniowa FP32 22 TFLOPS 16,2 TFLOPS Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bitowa 256-bitowa Przepustowość pamięci 288 GB/s 448 GB/s TDP 160 W 200 W Interfejs PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 Data premiery maj 2023 r. (?) grudzień 2020 r.

Warto zauważyć, że choć będzie można oczywiście liczyć na zauważalnie wyższą wydajność od modelu GeForce RTX 3060 Ti, to wiele parametrów karty będzie gorsze. Dotyczy to nie tylko rdzeni CUDA, których układ z rodziny Ampere miał więcej, ale także szyny pamięci oraz zastosowanego interfejsu. Należy liczyć się z mniejszą przepustowością VRAM, co może mieć znaczenie w bardziej wymagających grach. GeForce RTX 4060 Ti będzie funkcjonował w oparciu o interfejs PCIe 4.0 x8. Zazwyczaj było to charakterystyczne dla kart z niższych segmentów cenowych. Wygląda więc na to, że NVIDIA zdecydowała się pójść na daleko idące kompromisy, które nie będą zapewne bez znaczenia przy praktycznych zastosowaniach karty. Nie jest znana jeszcze dokładna data premiery. Przecieki wskazują, że cena wyniesie około 450 dolarów.

