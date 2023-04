MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X nie trafi do sprzedaży. NVIDIA zabroniła wykorzystywania mylącego oznaczenia

Można śmiało powiedzieć, że pod pewnymi względami MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X była unikalną kartą graficzną. Producent po raz pierwszy wykorzystał swój najbardziej zaawansowany projekt układu chłodzenia, niedostępny dotychczas w rodzinie GeForce RTX 3060 Ti, a nazwa kojarzyła się z odświeżoną serią GeForce RTX 2000. Nietypowe oznaczenie nie uszło uwadze NVIDII, która nie zgodziła się na wprowadzenie nowego modelu na rynek.

MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X nie trafi na półki sklepowe. NVIDIA miała zabronić Tajwańczykom wykorzystania potencjalnie mylącego oznaczenia.

Zaledwie tydzień temu informowaliśmy o zbliżającej się premierze karty graficznej MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X. Pod względem wyglądu to wariant całkowicie unikalny, ponieważ producent wykorzystał rozbudowany układ chłodzenia znany z droższych i szybszych modeli z linii SUPRIM. Podobnie jak w przypadku pozostałych odświeżonych modeli GeForce RTX 3060 Ti Tajwańczycy sięgnęli po szybszy typ pamięci GDDR6X. Nowa wersja miała zadebiutować wyłącznie w wybranych państwach azjatyckich, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że wprowadzenie na rynek zostało anulowane, a karta produktu zniknęła z internetowej strony MSI.

Według źródeł użytkownika @hkepcmedia NVIDIA nakazała tajwańskiej firmie całkowite wycofanie karty graficznej z kanałów dystrybucji. Ma to najpewniej związek z potencjalnie mylącym oznaczeniem. Kilka lat temu do sklepów trafiły odświeżone układy z serii GeForce RTX 2000 i GTX 1600, które znacząco różniły się od podstawowych wersji. Aby ułatwić identyfikację nowych modeli, NVIDIA dodała wówczas do nazwy dopisek SUPER. Klienci, którzy nie śledzą na bieżąco rynku podzespołów komputerowych, mogli błędnie założyć, że MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X również oferuje udoskonaloną specyfikację techniczną. Aktualnie nie wiadomo, czy MSI zdecyduje się na zmianę nazwy i ponowne wprowadzenie nowego wariantu do sprzedaży.

NVIDIA notified MSI to recall this graphics card no matter it is called SUPER 3X or SUPER3X @VideoCardz pic.twitter.com/tuQGgGOyer — HKEPC (@hkepcmedia) April 26, 2023

Źródło: VideoCardz, @hkepcmedia (Twitter)