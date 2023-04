MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X - Tajwańczycy zaprezentowali nową kartę graficzną z rodziny Ampere

Mogło się wydawać, że seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 przeszła już na zasłużoną emeryturę. Układy z rodziny Ada Lovelace są dostępne na rynku ponad pół roku i nic nie wskazywało na pojawienie się reprezentanta poprzedniej generacji. Mimo to Tajwańczycy niespodziewanie zaprezentowali MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X. Choć nowy model najprawdopodobniej będzie dostępny wyłącznie na rynku azjatyckim, to warto przyjrzeć się mu bliżej.

MSI zaprezentowało kolejną kartę graficzną z rodziny Ampere. Nowy model wyróżnia się wydajniejszym układem chłodzenia i zastosowaniem szybszego typu pamięci GDDR6X.

Osoby śledzące rynek podzespołów komputerowych od kilku lat z pewnością pamiętają odświeżone karty graficzne GeForce RTX 2000. NVIDIA dodała wówczas do nazwy dopisek SUPER, aby klienci mogli łatwiej odróżnić szybsze wersje, które znacząco różniły się parametrami. Wykorzystane przez MSI oznaczenie nowego modelu może być nieco mylące, ponieważ tym razem gracze nie mogą liczyć na więcej jednostek CUDA czy dodatkową pamięć VRAM. W porównaniu do pozostałych modeli GeForce RTX 3060 Ti zmiany ograniczyły się do zastosowania lepszego układu chłodzenia oraz pamięci GDDR6X.

MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X OC Architektura Ampere Układ graficzny GA104-202 Litografia 8 nm Jednostki SP 4864 Jednostki RT 38 Jednostki Tensor 152 Taktowanie boost 1845 MHz Taktowanie pamięci 19000 MHz Ilość pamięci 8 GB Typ pamięci GDDR6X Szyna pamięci 256-bit Wyjścia wideo 3 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 2.1 Wymiary 335 x 140 x 62 mm TDP 265 W Zasilanie 2 x 8-pin Waga 1782 g

Posiadacze MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X z pewnością nie będą narzekali na wysokie temperatury lub pozostawiającą wiele do życzenia kulturę pracy. Producent zastosował ten sam układ chłodzenia, który znajdziemy m.in. w pobierającym znacznie więcej mocy modelu MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika oddano 4864 jednostki CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6X. Do zasilenia nowego modelu niezbędne będzie wykorzystanie dwóch wtyczek 8-pin, rekomendowany jest także zasilacz o mocy 600 W. Aktualnie nie wiadomo, czy nowy model będzie dostępny poza państwami azjatyckimi.

