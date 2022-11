GALAX GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro - niereferent z nietypową funkcją, która przydałaby się w układach GeForce RTX 4090

Karty graficzne GALAX z serii Hall of Fame to zazwyczaj stricte topowe modele dla entuzjastów, jednak czasem producent robi wyjątki. Sześć lat temu zdecydowano się na wydanie modelu GeForce GTX 1060 HOF GOC, a teraz postanowiono zabrać się za popularnego Ampere'a w nowej wersji z pamięciami GDDR6X. Układ GALAX GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro wyróżnia się przede wszystkim efektowym białym chłodzeniem i białym laminatem.

Najciekawszą funkcją karty GALAX GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro jest system LED informujący o poprawnie wpiętych przewodach zasilania. To dosyć oryginalne rozwiązanie, które z pewnością mogłoby być przydatne w kartach graficznych GeForce RTX 4090.

Omawiana karta graficzna została wyposażona w rdzeń GA104-202 z 4864 jednostkami CUDA. Jak można było się spodziewać, układ ten został mocno podkręcony przez producenta i ostatecznie może pracować z zegarem do 1800 MHz (taktowanie Boost wersji standardowej to 1665 MHz). Wyraźnie wzrósł także współczynnik TDP, który teraz wynosi aż 265 W. Nie dziwi więc obecność dwóch złączy 8-pin i wymóg zasilacza o mocy co najmniej 750 W. Na pokładzie mamy także 8 GB pamięci VRAM GDDR6X (19 Gbps). Ponadto zadbano o standardowy zestaw portów wideo (3x DisplayPort, 1x HDMI).

RTX 3060 Ti G6X GALAX GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro Rdzeń GA104-202 GA104-202 CUDA 4864 4864 Taktowanie Boost 1665 MHz 1800 MHz Pamięć 8 GB GDDR6X 256-bit 19 Gbps 8 GB GDDR6X 256-bit 19 Gbps Przepustowość 608 GB/s 608 GB/s TDP 200 W 265 W

Najciekawszą funkcją karty GALAX GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro jest system LED umieszczony na osłonie laminatu, który informuje użytkownika o poprawnie wpiętych przewodach zasilania. To dosyć oryginalne rozwiązanie, które z pewnością mogłoby być przydatne w kartach graficznych GeForce RTX 4090 z gniazdem 16-pin (12VHPWR) - być może tego rodzaju system ostrzegania przeciwdziałałby niektórym awariom, o których pisaliśmy na naszych łamach. Przewidujemy, że układ GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro będzie dostępny jedynie w Azji. W naszej części świata pojawiają się głównie topowe modele z tej serii.

