GALAX GeForce RTX 4090 Hall of Fame - oto jedyny znany układ Ada Lovelace z dwoma złączami zasilania 16-pin

Układ GeForce RTX 4090 budzi sporo kontrowersji nie tylko ze względu na bardzo wysoką cenę. Ostatnio dosyć głośno zrobiło się o wadliwych adapterach 4x 8-pin do 16-pin (12VHPWR). Nic więc dziwnego, że wiele osób mocno zraziło się do nowego sposobu zasilania GPU. Jeśli Wy również zaliczacie się do tego grona, lepiej nie czytajcie pozostałej części newsa, bowiem poniżej zobaczycie kartę graficzną z aż dwoma złączami 16-pin...

Tutaj w zasadzie wszystko robi ogromne wrażenie - w oczy rzucają się nie tylko wspomniane złącza 2x 16-pin, ale również niespotykana wcześniej 36-fazowa sekcja zasilania w konfiguracji 28+4+4, kilka punktów odczytu napięcia, jak również śnieżnobiały laminat.

Karta, o której mowa, to GALAX GeForce RTX 4090 Hall of Fame. Jednostka ta nie doczekała się jeszcze prezentacji, jednak serwis NordicHardware podzielił się już zdjęciami jej płytki PCB (bez systemu chłodzenia). Tutaj w zasadzie wszystko robi ogromne wrażenie - w oczy rzucają się nie tylko wspomniane złącza 2x 16-pin, ale również niespotykana wcześniej 36-fazowa sekcja zasilania w konfiguracji 28+4+4, aż kilka punktów odczytu napięcia, jak również śnieżnobiały laminat. Nie ulega więc wątpliwości, że nadchodząca karta będzie przeznaczona dla tych, którzy będą chcieli wycisnąć z RTX-a 4090 ostatnie soki.

Jednostka powinna zaoferować przycisk OC do wyboru odpowiedniego profilu, a także do zmiany BIOS-u. Jak mówi źródło, RTX 4090 HOF ma mieć ustawiony limit poboru mocy na 1000 W - nie trzeba chyba dodawać, że to znacznie powyżej ograniczeń standardowych RTX-ów 4090 (do 600 W). Na ten moment nie znamy ostatecznego wyglądu karty graficznej, aczkolwiek możliwe, że producent przedstawi nawet kilka wersji układu HOF (w tym jedną z chłodzeniem wodnym). Z racji tego, że oglądamy już gotowy projekt omawianej karty, zakładamy, że premiera GeForce'a RTX 4090 HOF odbędzie się w najbliższych tygodniach.

