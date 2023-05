NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - wiemy, kiedy najprawdopodobniej zaczną się dostawy karty graficznej do partnerów

Jeszcze w maju bieżącego roku swoją premierę będzie zapewne miała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Choć na razie nie znamy dokładnej daty debiutu układu, to wiele wskazuje na to, że obędzie się bez żadnego poślizgu. Opublikowano bowiem przeciek, z którego wynika, że już niedługo wspomniane GPU będą dostarczane do partnerów. Układ ma być propozycją dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wyżej pozycjonowane modele lub ich nie potrzebują.

Dostawy karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti dla prasy i influencerów mają rozpocząć się 5 maja bieżącego roku. Z opublikowanej informacji wynika także, że premiera układu ma nastąpić pod koniec miesiąca.

Jak donosi portal VideoCardz, proces dostarczania karty na rynek miał się już rozpocząć. Opublikowane informacje wskazują, że układy będą dostarczane do partnerów NVIDII (prasy i influencerów) już od 5 maja. To oznacza, że oficjalna premiera do końca tego miesiąca jest bardzo prawdopodobna. Co ciekawe, podobno sama NVIDIA nie ustaliła jeszcze dokładnej daty debiutu, zarówno jeśli mowa o GeForce RTX 4060, jak i GeForce RTX 4060 Ti. Dokument dotyczący embarga wspomina jedynie, że oficjalna zapowiedź i dostarczenie mocniejszego GPU na właściwy rynek nastąpi pod koniec maja.

Nie jest wykluczone, że NVIDIA będzie chciała wykorzystać targi komputerowe Computex Taipei do debiutu tego układu. Wydarzenie odbędzie się między 30 maja, a 2 czerwca. Prawdopodobne jest jednak także to, że premiera odbędzie się bez żadnych dodatkowych ogłoszeń, a karta po prostu pod koniec maja trafi na rynek, przy jednoczesnej publikacji recenzji przez portale branżowe. Przypomnijmy, że GeForce RTX 4060 Ti będzie posiadał 8 GB VRAM i gorszą w niektórych aspektach specyfikację sprzętową od GeForce RTX 3060 Ti. Jednocześnie spodziewany jest znaczący wzrost wydajności w porównaniu do starszego modelu z tego segmentu cenowego.

Źródło: VideoCardz