Z NVIDIA GeForce Now znikają gry Codemasters i Warner Bros

Usługa streamowania gier NVIDIA GeForce Now została właśnie okrojona o kolejne tytuły. 24 kwietnia 2020, biblioteka opustoszeje bowiem o kolejne produkcje, tym razem wydawane przez studia Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters oraz Klei. To już kolejne marki po 2K Games, Activision Blizzard i Bethesdzie, które pożegnały się z GeForce Now. Podobnie jak w poprzednich przypadkach tak i teraz Zieloni nie podają szczegółów takiego stanu rzeczy. W sieci ponownie pojawił się jedynie krótki komunikat, podobny do tych poprzednich, zaznaczający, iż NVIDIA ma nadzieję, iż w przyszłości wszystkie tytuły deweloperów powrócą do oferty GeForce Now.

NVIDIA GeForce Now żegna się z kolejnymi studiami. Z biblioteki zniknie m.in. seria F1, DIRT, LEGO, Mortal Kombat, Batman czy Don't Starve.

Choć po raz kolejny nie podano powodu, dlaczego gry deweloperów z Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters oraz Klei Entertainment zostały wycofane, to można się ich domyślać. Jak napisał jeden z naszych redaktorów w felietonie GeForce NOW - Usługa streamingowa w sidłach wydawców gier: W ostatnich tygodniach usługa GeForce NOW napotkała na kilka przeszkód - wydawcy pokroju Activision Blizzard, Take-Two czy Bethesda usunęły swoje gry z biblioteki, co istotnie wpłynęło na dostępność gier. Oficjalnie żadna z firm nie informowała o powodach, a gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo że chodzi o pieniądze.

Wsparcie dla usługi wciąż oficjalnie deklaruje Ubisoft. W bibliotece GeForce Now znajdziemy bowiem chociażby gry z serii Assassin’s Creed oraz Far Cry, a kolejne tytuły od Ubi mają pojawić się w najbliższych tygodniach. Gdy inne firmy odwracają się od Nvidii w obronie GeForce Now staje także Tim Sweeney, szef firmy Epic Games, wyrażając swoje poparcie dla obiecującej usługi strumieniowania gier, która jest według niego najbardziej przyjazną dla deweloperów i wydawców platformą streamingową za to, że nie jest na niej pobierany żaden podatek od przychodów gier. Tego typu usługi mają być według niego być istotne w walce z 30-procentowymi marżami sklepów cyfrowej dystrybucji Apple, Google czy Valve.

Źródło: DSO gaming