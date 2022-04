Xiaomi 12 Lite - poznaliśmy pełną specyfikację smartfona. Na pokładzie m.in. procesor napędzający Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi mocno zaszalało ze swoimi tegorocznymi flagowcami. Rodzina "dwunastek" wyróżnia się świetną specyfikacją i efektownym wyglądem, jednak jej problem leży w bardzo wysokiej cenie. Cóż, dożyliśmy takich czasów, gdzie obiecujące smartfony chińskich producentów są droższe niż najświeższe rozwiązania Apple... Nie ma się co dziwić, że dla wielu osób taki układ jest nie do zaakceptowania. Na szczęście Xiaomi i na to ma receptę - jest nią średniobudżetowy smartfon w ciele flagowca. Mowa o modelu 12 Lite, który niebawem powinien zostać oficjalnie zaprezentowany przez producenta. My jednak już dziś wiemy, co zaoferuje to urządzenie. Czy jest na co czekać?

Premiera Xiaomi 12 Lite powinna odbyć się w maju. Mamy tylko nadzieję, że jego cena będzie atrakcyjna dla osób szukających średniaka "z pazurem".

Xiaomi 12 Lite będzie większy od podstawowej flagowej "dwunastki", bowiem smartfon dostanie 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz FullHD+. Pewnego rodzaju rozczarowanie może stanowić procesor Qualcomm Snapdragon 778G. To jednostka, która co prawda cechuje się odpowiednią dla tej półki wydajnością, jednak rzecz w tym, że ten sam układ znalazł się w wydanym niedawno Xiaomi 11 Lite NE. Nawet prawdziwy poprzednik, czyli "zwykły" model 11 Lite dysponuje nieco szybszym Snapdragonem 780G. Chip powinien współpracować z 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Pozostała część specyfikacji raczej nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zdjęcia zrobimy za pomocą zestawu aparatów 64 MP (z OIS) + 8 MP (ultraszerokokątny) + 5 MP (makro) lub przedniej kamerki 16 MP. Akumulator ma mieć pojemność 4500 mAh i ma on wspierać ładowanie 67 W. Poza tym spodziewamy się systemu Android 12 z nakładką MIUI 13 i czytnika linii papilarnych umieszczonego pod ekranem. Premiera smartfona powinna odbyć się w maju. Mamy tylko nadzieję, że cena urządzenia będzie atrakcyjna dla osób szukających średniaka "z pazurem".

